Поліція Каліфорнії встановила особу нападника у школі



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16-річний Натаніель Берхоу досі перебуває у лікарні, його стан лікарі оцінюють як важкий

Поліція в США встановила особу підлітка, який відкрив стрілянину в школі «Сагас» в місті Санта-Кларита (штат Каліфорнія). Як повідомляє в четвер телекомпанія CNN з посиланням на двох представників у правоохоронних органах, нападником виявився 16-річний Натаніель Берхоу.

Телекомпанія підкреслює, що Берхоу досі перебуває в лікарні. Його стан лікарі оцінюють як важкий.

Представник управління шерифа округу Лос-Анджелес Кент Уегнер підкреслив, що правоохоронним органам досі не відомі ні мотиви нападника, ні можлива наявність зв’язків між ним і жертвами.

За даними поліції, в цілому стрілянина тривала протягом 16 секунд. Телекомпанія зазначає, що заняття в усіх довколишніх школах в п’ятницю скасовані.

Нагадаємо, близько 7:30 ранку (17:30 Київ) в поліцію Санта-Кларіта надійшли сигнали про те, що в школі «Сагас» пролунали постріли. 16-річний учень школи з пістолета 45-го калібру поранив п’ятьох осіб. Від отриманих ран померли 16-річна дівчина і 14-річний юнак.

Потім стрілок вистрілив собі в голову

У школі «Сагас» в околицях Лос-Анджелеса навчаються 2,4 тис. школярів.