Стрілянина у школі в США: нападника затримали, він вистрілив собі в голову
Одна постраждала учениця померла в лікарні, куди була доставлена у критичному стані
Під час стрілянини в середній школі у Каліфорнії загинула одна людина, правоохоронці затримали 16-річного стрілка.
Про це повідомляє CNN.
«Щонайменше одна людина загинула. П’ятеро постраждалих були доставлені до місцевих лікарень», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що одна постраждала учениця померла в лікарні, куди була доставлена у критичному стані. Ще двоє постраждалих перебувають у важкому стані.
Правоохоронні органи повідомили, що підозрюваний перебуває під вартою, його зброю вилучено. Інших підозрюваних немає.
Відомо, що стрільцем виявився один з учнів школи. Він дістав пістолет зі свого рюкзака і вистрілив в п’ятьох учнів, в результаті чого було поранено підлітків у віці від 14 до 16 років.
Потім стрілок вистрілив собі в голову, наразі він залишається у важкому стані.
Нагадаємо, у російському Благовіщенську вранці 14 листопада студент влаштував смертельну стрілянину в будівлі коледжу. Попередньою причиною події міг стати конфлікт між однолітками.