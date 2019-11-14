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    У світі

    Стрілянина у школі в США: нападника затримали, він вистрілив собі в голову

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    Школяр дістав пістолет зі свого рюкзака і вистрілив в п&rsquo;ятьох учнів, а потім вистрілив&nbsp;собі в&nbsp;голову - Стрілянина у школі в США: нападника затримали, він вистрілив собі в голову
    Школяр дістав пістолет зі свого рюкзака і вистрілив в п’ятьох учнів, а потім вистрілив собі в голову

    Одна постраждала учениця померла в лікарні, куди була доставлена у критичному стані

    Під час стрілянини в середній школі у Каліфорнії загинула одна людина, правоохоронці затримали 16-річного стрілка.

    Про це повідомляє CNN.

    «Щонайменше одна людина загинула. П’ятеро постраждалих були доставлені до місцевих лікарень», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що одна постраждала учениця померла в лікарні, куди була доставлена у критичному стані. Ще двоє постраждалих перебувають у важкому стані.

    Правоохоронні органи повідомили, що підозрюваний перебуває під вартою, його зброю вилучено. Інших підозрюваних немає.

    Відомо, що стрільцем виявився один з учнів школи. Він дістав пістолет зі свого рюкзака і вистрілив в п’ятьох учнів, в результаті чого було поранено підлітків у віці від 14 до 16 років.

    Потім стрілок вистрілив собі в голову, наразі він залишається у важкому стані.

    Нагадаємо, у російському Благовіщенську вранці 14 листопада студент влаштував смертельну стрілянину в будівлі коледжу. Попередньою причиною події міг стати конфлікт між однолітками.

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