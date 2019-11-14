Стрілянина у школі в США: нападника затримали, він вистрілив собі в голову



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Школяр дістав пістолет зі свого рюкзака і вистрілив в п’ятьох учнів, а потім вистрілив собі в голову

Одна постраждала учениця померла в лікарні, куди була доставлена у критичному стані

Під час стрілянини в середній школі у Каліфорнії загинула одна людина, правоохоронці затримали 16-річного стрілка.

Про це повідомляє CNN.

«Щонайменше одна людина загинула. П’ятеро постраждалих були доставлені до місцевих лікарень», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що одна постраждала учениця померла в лікарні, куди була доставлена у критичному стані. Ще двоє постраждалих перебувають у важкому стані.

Правоохоронні органи повідомили, що підозрюваний перебуває під вартою, його зброю вилучено. Інших підозрюваних немає.

Відомо, що стрільцем виявився один з учнів школи. Він дістав пістолет зі свого рюкзака і вистрілив в п’ятьох учнів, в результаті чого було поранено підлітків у віці від 14 до 16 років.

Потім стрілок вистрілив собі в голову, наразі він залишається у важкому стані.

Нагадаємо, у російському Благовіщенську вранці 14 листопада студент влаштував смертельну стрілянину в будівлі коледжу. Попередньою причиною події міг стати конфлікт між однолітками.