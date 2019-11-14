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    У світі

    У Каліфорнії сталася стрілянина в школі, є постраждалі

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    На даний момент правоохоронні органи ведуть пошуки нападника - У Каліфорнії сталася стрілянина в школі, є постраждалі
    На даний момент правоохоронні органи ведуть пошуки нападника

    Інцидент стався в школі у 65 кілометрах на північ від Лос-Анджелеса

    У місті Санта-Кларита в штаті Каліфорнія у США невідомий відкрив стрілянину в школі Saugus High School, в результаті чого отримали поранення щонайменше сім осіб.

    Про це повідомляє телеканал NBC.

    Як зазначається, інцидент стався в школі Saugus High School, розташованої приблизно в 65 кілометрах на північ від Лос-Анджелеса.

    Очевидці описали нападника як «чоловіка-азіата» в чорному одязі.

    На даний момент правоохоронні органи ведуть його пошуки.

    Нагадаємо, у російському Благовіщенську вранці 14 листопада студент влаштував смертельну стрілянину в будівлі коледжу. Попередньою причиною події міг стати конфлікт між однолітками.

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