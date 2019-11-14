У Каліфорнії сталася стрілянина в школі, є постраждалі



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На даний момент правоохоронні органи ведуть пошуки нападника

Інцидент стався в школі у 65 кілометрах на північ від Лос-Анджелеса

У місті Санта-Кларита в штаті Каліфорнія у США невідомий відкрив стрілянину в школі Saugus High School, в результаті чого отримали поранення щонайменше сім осіб.

Про це повідомляє телеканал NBC.

Як зазначається, інцидент стався в школі Saugus High School, розташованої приблизно в 65 кілометрах на північ від Лос-Анджелеса.

Очевидці описали нападника як «чоловіка-азіата» в чорному одязі.

На даний момент правоохоронні органи ведуть його пошуки.

Police in Santa Clarita are escorting kids off the campus of Saugus High School in Santa Clarita. Multiple people are said to have been injured. https://t.co/wFsPQaTQj9 pic.twitter.com/aQKzDxN64L — CBS News 8 (@CBS8) 14 листопада 2019 р.

Нагадаємо, у російському Благовіщенську вранці 14 листопада студент влаштував смертельну стрілянину в будівлі коледжу. Попередньою причиною події міг стати конфлікт між однолітками.