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    У світі

    У Каліфорнії зросла кількість жертв стрілянини у школі

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    16-річний учень витягнув з рюкзака пістолет і почав стріляти по однокласниках у старшій школі&nbsp; - У Каліфорнії зросла кількість жертв стрілянини у школі
    16-річний учень витягнув з рюкзака пістолет і почав стріляти по однокласниках у старшій школі 

    Двоє учнів, 16-річна дівчина й 14-річний хлопець, померли в лікарні

    Щонайменше двоє учнів померли в лікарні після отриманих поранень у школі в містечку Санта-Кларіті неподалік Лос-Анджелеса, де у четвер сталася стрілянина.

    Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на правоохоронців.

    Зазначається, що ще четверо дітей, у тому числі нападник-підліток, перебувають з пораненнями в шпиталі.

    «16-річний учень витягнув з рюкзака пістолет і почав стріляти по однокласниках у старшій школі на північ від Лос-Анджелеса зранку четверга, поранивши п’ятьох людей, перш ніж поцілити в себе. Двоє учнів, 16-річна дівчина й 14-річний хлопець, померли в лікарні», - зазначили правоохоронці.

    Раніше повідомлялося про одного загиблого учня.

    Як відомо, стрільцем виявився один з учнів школи. Він дістав пістолет зі свого рюкзака і вистрілив в п’ятьох учнів, в результаті чого було поранено підлітків у віці від 14 до 16 років.

    Потім стрілок вистрілив собі в голову, наразі він залишається у важкому стані.

    Нагадаємо, у російському Благовіщенську вранці 14 листопада студент влаштував смертельну стрілянину в будівлі коледжу. Попередньою причиною події міг стати конфлікт між однолітками.

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