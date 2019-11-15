У Каліфорнії зросла кількість жертв стрілянини у школі
Двоє учнів, 16-річна дівчина й 14-річний хлопець, померли в лікарні
Щонайменше двоє учнів померли в лікарні після отриманих поранень у школі в містечку Санта-Кларіті неподалік Лос-Анджелеса, де у четвер сталася стрілянина.
Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на правоохоронців.
Зазначається, що ще четверо дітей, у тому числі нападник-підліток, перебувають з пораненнями в шпиталі.
«16-річний учень витягнув з рюкзака пістолет і почав стріляти по однокласниках у старшій школі на північ від Лос-Анджелеса зранку четверга, поранивши п’ятьох людей, перш ніж поцілити в себе. Двоє учнів, 16-річна дівчина й 14-річний хлопець, померли в лікарні», - зазначили правоохоронці.
Раніше повідомлялося про одного загиблого учня.
Як відомо, стрільцем виявився один з учнів школи. Він дістав пістолет зі свого рюкзака і вистрілив в п’ятьох учнів, в результаті чого було поранено підлітків у віці від 14 до 16 років.
Потім стрілок вистрілив собі в голову, наразі він залишається у важкому стані.
Нагадаємо, у російському Благовіщенську вранці 14 листопада студент влаштував смертельну стрілянину в будівлі коледжу. Попередньою причиною події міг стати конфлікт між однолітками.