Поліція кувалдою розтрощила двері офісу виробника дитячого харчування (відео)



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У компанії кажуть, що це схоже на рейдерську атаку

Правоохоронці поки що не прокоментували обшуки у компанії

Компанія «Еконія», яка виробляє дитяче харчування, заявляє про обшуки. У мережі також з’явилося відео, як поліція кувалдою вибиває двері до офісу компанії.

Згідно з повідомленням пресслужби компанії, 9 липня о 6 ранку група Головного слідчого управління МВС України вручила компанії три постанови про обшуки.

«Наразі обшуки тривають одночасно в особистому будинку президента компанії, на виробництві (м. Золотоноша) та в київському офісі. В київський офіс поліція вдерлася силоміць та розтрощила вхідні двері, хоча представники компанії мирно намагалися впустити поліцейських в приміщення», — сказано у повідомленні.

Правоохоронці поки що не прокоментували обшуки у компанії.

Представники ж бізнесу стверджують, що це схоже на рейдерську атаку та чекають на роз'яснення від МВС.