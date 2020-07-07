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    Тримали як в казармі. Поліція викрила «реабілітаційний центр» з фейковими лікарями

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    До закладів під приводом реабілітації поміщали осіб з наркотичною чи алкогольною залежністю - Тримали як в казармі. Поліція викрила «реабілітаційний центр» з фейковими лікарями
    До закладів під приводом реабілітації поміщали осіб з наркотичною чи алкогольною залежністю
    Фото: Нацполіція

    Керівники «реабілітаційних центрів» не мали жодного стосунку до медичної сфери

    На Івано-Франківщині правоохоронці викрили «реабілітаційні центри» для алко- та наркозалежних осіб, де незаконно утримували людей проти їхньої волі.

    Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області.

    Викриті заклади розміщувались у приватних будинках в Івано-Франківську та в селі Угринів. Керівники цих «реабілітаційних центрів» не мали жодних дозвільних документів на зайняття такою діяльністю та жодного стосунку до медичної сфери. 

    «До закладів під приводом реабілітації поміщали осіб з наркотичною чи алкогольною залежністю, незаконно та примусово утримували впродовж певного періоду часу та «лікували» за гроші, отримані від близьких родичів», — йдеться у повідомленні.

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    Тримали як в казармі. Поліція викрила «реабілітаційний центр» з фейковими лікарями
    Тримали як в казармі. Поліція викрила «реабілітаційний центр» з фейковими лікарями
    Тримали як в казармі. Поліція викрила «реабілітаційний центр» з фейковими лікарями
    Тримали як в казармі. Поліція викрила «реабілітаційний центр» з фейковими лікарями
    Тримали як в казармі. Поліція викрила «реабілітаційний центр» з фейковими лікарями
    Тримали як в казармі. Поліція викрила «реабілітаційний центр» з фейковими лікарями
    Тримали як в казармі. Поліція викрила «реабілітаційний центр» з фейковими лікарями
    Тримали як в казармі. Поліція викрила «реабілітаційний центр» з фейковими лікарями
    Тримали як в казармі. Поліція викрила «реабілітаційний центр» з фейковими лікарями

    У закладах правоохоронці виявили приблизно 40 людей з різних областей України. Вони проживали у кімнатах по кілька осіб в умовах казарменого стану. Лише іноді їх випускали у двір. 

    З власної волі залишити центр пацієнти не могли, оскільки перебували під постійним наглядом персоналу. Усі документи, які були у «пацієнтів», відбирали і зберігали без доступу. Дзвінки та розмови телефоном також контролювались. 

    медицина гроші Івано-Франківщина документи наркотики лікарня поліція алкоголизм
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