Тримали як в казармі. Поліція викрила «реабілітаційний центр» з фейковими лікарями



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До закладів під приводом реабілітації поміщали осіб з наркотичною чи алкогольною залежністю Фото: Нацполіція

Керівники «реабілітаційних центрів» не мали жодного стосунку до медичної сфери

На Івано-Франківщині правоохоронці викрили «реабілітаційні центри» для алко- та наркозалежних осіб, де незаконно утримували людей проти їхньої волі.

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області.

Викриті заклади розміщувались у приватних будинках в Івано-Франківську та в селі Угринів. Керівники цих «реабілітаційних центрів» не мали жодних дозвільних документів на зайняття такою діяльністю та жодного стосунку до медичної сфери.

«До закладів під приводом реабілітації поміщали осіб з наркотичною чи алкогольною залежністю, незаконно та примусово утримували впродовж певного періоду часу та «лікували» за гроші, отримані від близьких родичів», — йдеться у повідомленні.

У закладах правоохоронці виявили приблизно 40 людей з різних областей України. Вони проживали у кімнатах по кілька осіб в умовах казарменого стану. Лише іноді їх випускали у двір.

З власної волі залишити центр пацієнти не могли, оскільки перебували під постійним наглядом персоналу. Усі документи, які були у «пацієнтів», відбирали і зберігали без доступу. Дзвінки та розмови телефоном також контролювались.