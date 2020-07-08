Суд відклав розгляд справи про пожежу в одеському коледжі до серпня



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В грудні 2019 року в Одесі сталася пожежа в будівлі коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу

Учасники процесу не з'явилися на підготовче засідання

Приморський районний суд міста Одеси відклав розгляд справи про пожежу в одеському коледжі до серпня. Причиною такого рішення є неявки учасників кримінального провадження.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Відзначається, що на сьогодні було призначено підготовче судове засідання, проте учасники не з'явилися на нього, хоча явка була обов'язковою.

«Судове засідання відкладено до 15.30 3 серпня 2020 року», - йдеться в повідомленні.

Як відомо, 4 грудня 2019 року у приміщенні Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа.

7 грудня поліція встановила перших підозрюваних у справі про пожежу, а 9 грудня оголосила про підозру директорці коледжу. 11 грудня її відправили під домашній арешт і надягли електронний браслет.

У ніч на 12 грудня рятувальники виявили тіла останніх загиблих. Усього жертвами трагедії стали 16 осіб.

Згодом заступник мера Одеси Андрій Котляр оприлюднив список загиблих під час пожежі.