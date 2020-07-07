На Вінниччині сімейна пара знімала порно в дитячому агентстві мод



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На Вінниччині викрили студію, яка знімала дитяче порно Фото: Нацполіція

Громадянин Австрії і його дружина під виглядом дитячого модельного агентства займалися виготовленням порнографічних матеріалів

У Вінницькій області поліція викрила сімейну пару, яка використовувала дитяче модельне агентство з метою виготовлення продукції порнографічного характеру. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

«35-річний громадянин Австрії і його 22-річна дружина в приватному будинку у Вінницькому районі під видом модельного агентства облаштували дитячу студію, де здійснювали фото-, відеозйомку напівоголених дітей, після чого продавали виготовлені матеріали на закритих сайтах», - йдеться в повідомленні.

Під час розслідування з'ясувалося, що зловмисники продавали порноконтент іноземцям за криптовалюту, яку в подальшому конвертували в гривні.