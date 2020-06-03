Рада хоче зобов’язати пішоходів носити світлоповертальні елементи



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За перші чотири місяці цього року в Україні під час аварій на дорогах загинули 280 осіб і 1427 людей травмовано

За законопрожєкт у першому читанні проголосував 271 депутат

Верховна Рада сьогодні, 3 червня, проголосувала у першому читанні за законопроєкт, що зобов’язує українців носити світоповертальні елементи у темний час доби.

Зазначається, що за проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання світлоповертальних елементів пішоходами проголосував 271 депутат.

Нагадаємо, депутати сьогодні проголосували за основу законопроєкт щодо підвищення відповідальності пішоходів за порушення правил дорожнього руху.

Як повідомляє патрульна поліція України, за перші чотири місяці цього року під час аварій на дорогах загинули 280 осіб і 1427 людей травмовано.

Зокрема, на Київщині за чотири місяці поточного року зафіксовано 3561 ДТП, з них 529 з потерпілими. Внаслідок ДТП 94 людини загинуло та 673 особи отримали травми.

За офіційною статистикою патрульної поліції за 2019 рік в Україні сталося 160 675 ДТП, з них з вини пішоходів було всього 776 випадків.

Як повідомлялося, Рада сьогодні планувала посилити відповідальність пішоходів за порушення ПДР.

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