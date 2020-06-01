В Іспанії запрацювали пляжі, але не всі



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Доходи Іспанії від туризму скоротилися приблизно вдвічі за чотири місяці цього року

Не працюють поки що лише пляжі в Барселоні

З понеділка по всій Іспанії, окрім Барселони, відкрилися пляжі, закриті через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Низка пляжів поступово відкрилася вже раніше, але з понеділка усі пляжі - від південного регіону Коста-дель-Соль на Середземному морі до північного узбережжя Країни Басків - знову відкриті для відвідувачів.

Виняток - пляжі у районі Барселони, де коронавірус ще не повністю взятий під контроль.

У понеділок уряд заявив, що працює над тим, аби гарантувати туристам найкращі умови для збереження їхнього здоров'я. Уряд починає інформаційну кампанію, щоб спробувати переконати іноземних туристів приїхати в країну з липня.

«Питання не в тому, щоб відкритися першими, а щоб відкритися, знаючи, що ми гарантуємо здоров'я не тільки жителям, але і відвідувачам», - заявила міністр з питань промисловості і туризму Марія Рейес Марото.

Іспанія - на другому місці у світі за відвідуваністю серед туристів після Франції. У туризмі працює кожен восьмий працевлаштований іспанець.

Доходи Іспанії від туризму скоротилися приблизно вдвічі за чотири місяці цього року. У квітні туристи зовсім не відвідували країну через суворі карантинні обмеження, які почали діяти в середині березня.

До слова, уряд Іспанії прийняв рішення скасувати обов'язковий двотижневий карантин для прибуваючих з-за кордону іноземців.

Прем'єр Іспанії Педро Санчес оголосив, що іноземні туристи зможуть подорожувати до Іспанії з липня.

Також Іспанія відновила повітряне і водне сполучення з Італією.