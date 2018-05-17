Поліція на Волині вилучила майже 70 кг бурштину на 600 тисяч гривень

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З початку року працівники територіальних підрозділів Волинської та Рівненської областей вилучили понад 5️40 кг бурштину різної фракції

Оперативники Управління захисту економіки у Волинській області , слідчі обласної поліції за процесуального керівництва прокуратури Волинської області припинили діяльність ще одного підпільного цеху з обробки бурштину. Так звана «бурштинова майстерня» знаходилася в одному з офісних приміщень м. Луцьк.

На підставі ухвали суду, 16 травня, працівники поліції провели обшук та вилучили 65 кг як обробленого так і необробленого бурштину-сирцю різної фракції, а також обладнання для його обробки. За попередніми даними вартість дорогоцінного каміння становить понад 400 тисяч гривень.

Цього ж дня у Рівному оперативники Управління захисту економіки в Рівненській області у ході профілактичного відпрацювання виявили в автомобілі сумку з бурштином.

Під час огляду позашляховика слідчо-оперативною групою поліцейські вилучили чотири кілограма «сонячного» каміння крупної фракції. Вартість бурштину-сирцю такої якості сягає 200 тисяч гривень.

Слід зазначити, що від надання будь-яких пояснень з приводу наявності бурштину-сирцю водій автомобіля та присутні в ньому особи відмовились.

На даний час відкрито кримінальне провадження за ст. 198 (Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Загалом з початку року працівники територіальних підрозділів Волинської та Рівненської областей вилучили понад 5️40 кг бурштину різної фракції. Так, на Волині було припинено діяльність 10 підпільних цехів з обробки дорогоцінного каміння та вилучено понад 400 кг бурштину, а у Рівненській області – 141 кг.