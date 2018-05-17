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    Поліція на Волині вилучила майже 70 кг бурштину на 600 тисяч гривень

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    З початку року працівники територіальних підрозділів Волинської та Рівненської областей вилучили понад 5️40 кг бурштину різної фракції

    Оперативники Управління захисту економіки у Волинській області , слідчі обласної поліції за процесуального керівництва прокуратури Волинської області припинили діяльність ще одного підпільного цеху з обробки бурштину. Так звана «бурштинова майстерня» знаходилася в одному з офісних приміщень м. Луцьк.

    На підставі ухвали суду, 16 травня, працівники поліції провели обшук та вилучили 65 кг як обробленого так і необробленого бурштину-сирцю різної фракції, а також обладнання для його обробки. За попередніми даними вартість дорогоцінного каміння становить понад 400 тисяч гривень.

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    Поліція на Волині вилучила майже 70 кг бурштину на 600 тисяч гривень
    Поліція на Волині вилучила майже 70 кг бурштину на 600 тисяч гривень
    Поліція на Волині вилучила майже 70 кг бурштину на 600 тисяч гривень
    Поліція на Волині вилучила майже 70 кг бурштину на 600 тисяч гривень
    Поліція на Волині вилучила майже 70 кг бурштину на 600 тисяч гривень
    Поліція на Волині вилучила майже 70 кг бурштину на 600 тисяч гривень
    Поліція на Волині вилучила майже 70 кг бурштину на 600 тисяч гривень
    Поліція на Волині вилучила майже 70 кг бурштину на 600 тисяч гривень
    Поліція на Волині вилучила майже 70 кг бурштину на 600 тисяч гривень
    Поліція на Волині вилучила майже 70 кг бурштину на 600 тисяч гривень
    Поліція на Волині вилучила майже 70 кг бурштину на 600 тисяч гривень
    Поліція на Волині вилучила майже 70 кг бурштину на 600 тисяч гривень

    Цього ж дня у Рівному оперативники Управління захисту економіки в Рівненській області у ході профілактичного відпрацювання виявили в автомобілі сумку з бурштином.

    Під час огляду позашляховика слідчо-оперативною групою поліцейські вилучили чотири кілограма «сонячного» каміння крупної фракції. Вартість бурштину-сирцю такої якості сягає 200 тисяч гривень.

    Слід зазначити, що від надання будь-яких пояснень з приводу наявності бурштину-сирцю водій автомобіля та присутні в ньому особи відмовились.

    На даний час відкрито кримінальне провадження за ст. 198 (Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

    Загалом з початку року працівники територіальних підрозділів Волинської та Рівненської областей вилучили понад 5️40 кг бурштину різної фракції. Так, на Волині було припинено діяльність 10 підпільних цехів з обробки дорогоцінного каміння та вилучено понад 400 кг бурштину, а у Рівненській області – 141 кг.

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