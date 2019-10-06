Поліція назвала кількість учасників акції на Майдані



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Майже 10 тисяч осіб беруть участь в акції протесту

Участь в акції беруть майже 10 тис. осіб

На акцію протесту «Зупинимо капітуляцію» проти реалізації «формули Штайнмаєра» та особливого статусу Донбасу, яка відбувається сьогодні в Києві, вийшли майже 10 тисяч осіб. Про це повідомила столична поліція на сторінці у Facebook.

За даними правоохоронців, майже 10 тисяч осіб беруть участь в акції протесту на Майдані Незалежності. Наразі не було зафіксовано жодного правопорушення.

Також повідомляється, що для забезпечення правопорядку під час акції протесту в Києві на Майдан Незалежності прибули 300 співробітників поліції, у тому числі військовослужбовці Національної гвардії.

Нагадаємо, у Києві триває акція протесту «Зупинимо капітуляцію». Тисячі людей вийшли на Майдан Незалежності, щоб закликати українську владу відмовитися від реалізації «формули Штайнмаєра» та створення нового закону про особливий статус Донбасу. Організатори акції назвали подію «громадською акцією». Трансляцію заходу можна подивитися тут.