Розрізняти чужих і своїх: організатори віче запропонували присутнім почепити жовтий скотч



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Віче на Майдані

Учасники віче обрали своїм символом жовті стрічечки

Організатори віче на Майдані Незалежності «Ні капітуляції!» запропонували усім присутнім на заході причепити на одяг жовтий скотч - «як символ спротиву, щоб своїх і чужих розрізняти».

Нагадаємо, ще вчора організатори вакції повідомили, що символом Руху Опору Капітуляції буде жовтий скотч. «Жовтий скотч використовують наші військові щоб позначити себе на полі бою. Це симол опору російському агресору. Це буде і символом опору капітуляції», – зазначається у повідомленні.

«Приносьте з собою на віче жовтий скотч та жовті стрічки як символ опору капітуляції», – кажуть у Русі Опору Капітуляції.

Як відомо, просто у ці хвилини на столичний Майдан Незалежності сходяться громадяни-учасники віче «Зупинимо капітуляцію!». Збираються ті, хто не згоден з втіленням командою Зеленського запропонованої Росією «формули Штайнмаєра». Трансляцію можна подивитися тут.