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    Поліція назвала причину витоку азотної кислоти на Дніпропетровщині

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    Загалом у цистерні знаходилося 24 тонни азотної кислоти - Поліція назвала причину витоку азотної кислоти на Дніпропетровщині
    Загалом у цистерні знаходилося 24 тонни азотної кислоти

    В ході розпочатого провадження будуть встановлені причини витоку хімічної речовини та особи, які можуть бути причетні до цього

    Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом витоку з автоцистерни азотної кислоти на Дніпропетровщині.

    Як повідомили у відділі комунікації поліції області, попередньою причиною витоку є несправність зливного крану.

    «В ході розпочатого за ч. 1 ст. 267 (порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами) кримінального провадження будуть встановлені причини витоку хімічної речовини та особи, які можуть бути причетні до цього», - йдеться у повідомленні.

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    Як повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій загалом у цистерні знаходилося 24 тонни азотної кислоти. У відсіку, де стався витік, знаходилося 8 тонн, 4 тонни з яких водію авто вдалося перекачати у вільний відсік.

    Раніше повідомлялося, що у Дніпропетровській області у вівторок, 7 серпня, сталася розгерметизація автоцистерни, яка перевозила азотну кислоту.

    Станом на 16:00 вівторка витікання кислоти припинено.

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