Поліція отримала понад 80 нових японських автомобілів



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Використання поліцією автомобілів Mitsubishi Outlander PHEV з гібридною (бензиновою та електричною) силовою установкою підвищить оперативну мобільність підрозділів поліції, а також значно знизити викиди парникових газів

У Києві відбулась церемонія передачі автомобілів з гібридною силовою установкою Mitsubishi Outlander PHEV підрозділам Національної поліції України. У церемонії взяв участь міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

«Сьогодні той самий день, коли ви отримаєте 83 сучасних автомобілі Outlander. Дякуючи співпраці уряду України і Японії, у 2017 році МВС і корпорація Mitsubishi уклали договір на постачання 635 автомобілів Mitsubishi», - сказав Аваков, звернувшись до представників патрульної поліції.

За його словами, на той час Національна поліція України отримала найсучасніші автомобілі. Водночас Україна отримала знижку 13% на контракти.

«І зараз, після всіх процедур, маємо ефект від цієї знижки – 83 сучасних, найновіших, 2019-го року позашляховики Mitsubishi Outlander», - додав міністр, закликаючи поліцейських берегти автомобілі.

Нагадаємо, міністром внутрішніх справ України в грудні 2016 року було досягнуто домовленостей з президентом Mitsubishi Motors Corporation щодо зниження для поліції вартості автомобілів Mitsubishi Outlander PHEV у межах 13%. Така економія дала можливість спрямувати вивільнені кошти (124,5 млн грн) на реалізацію додаткового проекту, згідно з яким буде поставлено 83 автомобілів вже нового покоління гібридного автотранспорту - Mitsubishi Outlander PHEV 2.4 (2019 року виробництва).

Завдяки своїм високим технологічним характеристикам використання поліцією автомобілів Mitsubishi Outlander PHEV з гібридною (бензиновою та електричною) силовою установкою підвищує транспортну, оперативну мобільність підрозділів поліції, а також дає змогу значно знизити рівень викидів парникових газів.