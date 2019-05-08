Напередодні 9 травня столичні поліцейські відпрацювали дії у кризових ситуаціях



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Начальник тренінгового центру поліції Києва Олег Осипенко Фото: Нацполіція

Канадська поліцейська місія провела тренінг для київських правоохоронців

Представники Канадської поліцейської місії в Україні поділились своїм досвідом з працівниками київського тренінгового центру та вручили їм по закінченню навчань сертифікати. Тренінги відбувалися з інструкторами з особистої безпеки поліцейських та інспекторами тренінгового центру ГУНП у Києві, повідомляє прес-служба столичної поліції.

Як розповів начальник тренінгового центру поліції Києва Олег Осипенко, представники Канадської поліцейської місії в Україні провели навчання, метою яких є відпрацювання дій поліцейських у кризових ситуаціях.

«Іноземні колеги навчили наших співробітників тактиці спілкування з особами, котрі потребують психологічної допомоги. Наші поліцейські отримали навички деескалації конфліктів, аби досягнути довірливих стосунків та уникнути перешкод під час спілкування з людьми, які перебувають у кризових ситуаціях», - повідомив правоохоронець.

Під час занять столичні інструктори здобули теоретичні знання, які вони зможуть використовувати під час несення служби. Також поліцейські на практиці відпрацювали окремі випадки, аби діяти професійно грамотно. Для цього представники Канадської поліцейської місії розробили сценарії з метою перевірки дій столичних правоохоронців у разі виникнення кризової ситуації.

Після завершення навчань та підсумкового іспиту 19 інструкторів з особистої безпеки поліцейських та інспектори тренінгового центру отримали сертифікати та подякували іноземним колегам за отриманні знання.

Нагадаємо, у Києві 8-9 травня правопорядок будуть забезпечувати близько 2 тис. правоохоронців, вони працюватимуть у посиленому режимі. Поліція готується до маршу «Безсмертного полку» від станції метро «Арсенальна» до Парку Слави.