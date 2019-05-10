У Києві збільшиться перелік вулиць, де можна розганятися до 80 км/год



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Наразі на 17 вулицях і ділянках доріг дозволена швидкість руху 80 км/год

Столична влада планує розширити перелік доріг, де буде дозволена швидкість руху 80 км/год. Про це повідомив в ефірі телеканалу «Київ» заступник київського міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Прокопів.

«На деяких вулицях та ділянках Києва дозволена швидкість руху транспорту 50 км/год є не зовсім логічною. Там немає світлофорів та наземних пішохідних переходів, там гарної якості дорога з малою ймовірністю виникнення аварійної ситуації через швидкість 80 км/год», - зазначив він.

«У Києві таких доріг ми мали на увазі кілька десятків. Ми радились із Нацполіцією та іншими експертами і дійшли компромісу: на 17 вулицях і ділянках доріг столиці, де швидкість не обмежується 50 км/год, дозволити 80 км/год», – розповів Прокопів.

«Вже пройшов певний період часу, відколи прийняте рішення набрало чинності. Ми звернулися до Нацполіції за аналітикою: чи збільшилася кількість аварій на ділянках, де збільшена швидкість. За інформацією, що мені надали, я прогнозую, що відповідь Нацполіції буде, що не збільшилася», – сказав він.

«Київська міська рада буде розширювати перелік доріг, де швидкість не обмежена 50 км/год, а буде дозволена 80 км/год», – повідомив Прокопів.

Нагадаємо, що в жовтні 2018 року Київська міська рада прийняла рішення щодо збільшення швидкості до 80 км/год на окремих вулицях та дорогах міста Києва в період з квітня до жовтня. Проект рішення був розроблений Департаментом транспортної інфраструктури КМДА спільно з Патрульною поліцією міста Києва. Станом на середину квітня, рішення реалізовано на 7 вулицях, ще на 10 вулицях тривають роботи із підготовки до запровадження такого швидкісного режиму.