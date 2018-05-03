Поліція відкрила 19 справ через порушення на місцевих виборах

Найбільше порушень на виборах виявили в Одеській та Дніпропетровській області

Поліція порушила 19 кримінальних справ за результатами порушень під час виборів в об’єднаних територіальних громадах. Про це повідомив заступник голови Національної поліції Віталій Невгад. Найбільше порушень на виборах виявили в Одеській та Дніпропетровській області. За словами Невгада, Національна поліція разом з громадянською



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Найбільше порушень на виборах виявили в Одеській та Дніпропетровській області

Поліція порушила 19 кримінальних справ за результатами порушень під час виборів в об’єднаних територіальних громадах.

Про це повідомив заступник голови Національної поліції Віталій Невгад.

Найбільше порушень на виборах виявили в Одеській та Дніпропетровській області.

За словами Невгада, Національна поліція разом з громадянською мережею «ОПОРА» розробили законопроект, яким посилюється відповідальність за порушення виборчого законодавства.

«У діючому законодавстві передбачено недостатньо сувору відповідальність за вчинення злочинів зазначеної категорії. Це призводить до відчуття безкарності та спонукає до вчинення їх знову і знову», – наголосив Невгад.

Нагадаємо, президент України петро Порошенко попросив правоохоронців розслідувати факти підкупу виборців, які спостерігалися у зв’язку з виборами до об’єднаних територіальних громад 29 квітня.

Як відомо, 29 квітня в Україні вперше відбувалися вибори в 40 об'єднаних територіальних громадах. У БПП повідомили про перемогу у 26 об'єднаних тергромадах із 40. Окрім того, заявили, що активність громадян на виборах і голосування за представників президентської партії свідчить про підтримку реформи децентралізації.

Тим часом голова Комітету виборців України Олексій Кошель назвав вибори в ОТГ 29 квітня найбруднішою кампанією з 2015 року. За його даними, під час виборів було зафіксовано принаймні 25 випадків підкупу, хоча насправді цифра могла бути більшою.

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