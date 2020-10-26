Поліція відкрила майже 160 кримінальних проваджень за 25 жовтня



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Також вони склали 324 протоколи про вчинення адміністративних правопорушень

В Україні 25 жовтня правоохоронці відкрили 159 кримінальних проваджень за фактами порушень під час виборів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.



Як повідомляється, у день голосування до поліції надійшло 5006 заяв та повідомлень, які пов'язані виборчим процесом. Правоохоронці зафіксували 1800 порушень ведення агітації, 274 порушення таємниці голосування, 209 спроб підкупу виборців та 181 незаконне знищення виборчої документації.



Крім того, поліцейськими зареєстровано 178 порушень порядку ведення реєстрів виборців або виборчих комісій та 102 незаконних використань виборчого бюлетеня.



Найбільше правопорушень були зафіксовані у Київській області – 603, у Києві – 587 та у Дніпропетровській області – 448.

Поліція склала 324 протоколи про вчинення адміністративних правопорушень

Нагадаємо, що поліція відкрила чотири кримінальних провадження в Києві.

Крім того, в день виборів поліція зафіксувала 4375 порушень.