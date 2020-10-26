Підкуп виборців, махінації з бюлетенями: поліція Київщини відкрила десять справ



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На одній із виборчих дільниць у Броварах п'яна жінка порвала бюлетені Фото: Опора

Поліція зафіксувала три десятки адмінпорушень

У день виборів, 25 жовтня, до поліції Київщини надійшло понад півтисячі повідомлень про ймовірні порушення виборчого права. Станом на 20:00 було 566 таких заяв і повідомлень.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Кримінальні правопорушення

За матеріалами перевірки працівники поліції відкрили 10 кримінальних проваджень:

6 фактів за ст. 160 (підкуп виборців);

2 факти за ст. 158-1 (Незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, голосування виборцем, учасником референдуму більше одного разу, викрадення, пошкодження, приховування або знищення виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі порушення таємниці голосування);

один факт за ст. 159 (Порушення таємниці голосування) ;

один факт за ст. 296 (хуліганство ) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялось раніше, працівники Києво-Святошинського відділу поліції викрили і затримали чотирьох організаторів так званої «каруселі», які привезли з Луганщини людей для масового голосування за визначеного кандидата в селі Гатне. Четверо зловмисників затримано в порядку ст. 208 КПК України, які зараз знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання. За фактом підкупу виборців відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст. 160 ККУ.

Аналогічний злочин виявлено та задокументовано у селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району. Наразі правоохоронці затримали двох осіб у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст.160 (Підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму) Кримінального кодексу України.

Також із заявою про злочин до Броварського відділу поліції звернувся місцевий мешканець. Виборець повідомив, що під час голосування помітив на корінці та бюлетені унікальний номер. Під час перевірки інформація знайшла своє підтвердження. Як з’ясувалось, корінець та бюлетень має номерний знак, що дозволяє встановити зміст волевиявлення виборців, які взяли участь у голосуванні. За фактом умисного порушення таємниці голосування слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 159 Кримінального кодексу України. Наразі поліція встановлює всі обставини події та осіб причетних до злочину.

Адміністративні правопорушення

Також працівники поліції зафіксували 31 адміністративне правопорушення, пов’язані з виборчим правом. Із них 3 протоколи за ст.183. (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) КУпАП, 3 за ст. 212-10 (Порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації, агітації референдуму), ще 9 фактів за ст. 212-22 (Публічне розголошення виборцем, учасником референдуму результатів волевиявлення в приміщенні для голосування).

Задокументовано порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів чи політичної реклами або розміщення їх у заборонених законом місцях за ст. 212-14 та 14 фактів за ст. 212-23 (Пошкодження, приховування, знищення свого виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі або винесення його за межі приміщення для голосування) КУпАП.

Так, працівники Броварського відділу поліції притягнули до відповідальності 47-річного чоловіка, який в кабінці для голосування фотографував бюлетені. Правоохоронці склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 212-22 (Публічне розголошення виборцем результатів волевиявлення в приміщенні для голосування) КУпАП.

Аналогічне правопорушення виявили й співробітники Ірпінського відділу поліції.

Поліція продовжує оперативно реагувати на всі заяви та інформацію, що надходять від громадян, а також забезпечувати правопорядок та збереження виборчої документації.