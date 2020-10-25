Вибори в Києві: поліція відкрила чотири кримінальних провадження



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У Києві поліцейські охороняють усі виборчі дільниці Фото: Нацполіція

Загалом виборчий процес у Києві проходить спокійно та без грубих порушень

Станом на 17:00 у Києві поліція зафіксувала 324 повідомлення про можливе порушень виборчого законодавства. Про це повідомив очільник столичної поліції Андрій Крищенко.

Переважна більшість зафіксованих повідомлень стосується проведення незаконної агітації - 117 фактів, 6 фактів фотографування бюлетенів тощо.

Разом з тим, поліція уже зафіксувала два факти підкупу виборців у Святошинському та Деснянському районах столиці та відкрила кримінальні провадження за ст. 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму) Кримінального кодексу України. Ще два кримінальних провадження розслідуються за ст. 356 (Самоправство) ККУ.

Окрім цього за вчинення дрібного хуліганства біля однієї з виборчих дільниць в Оболонському районі на правопорушницю складено адміністративний протокол за ст. 173 КУпАП, а в Дніпровському районі на жінку-виборця складено адмінматеріали за порушення вимог ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП .

Як зазначив Крищенко, загалом виборчий процес проходить спокійно та без грубих порушень. «Основне завдання правоохоронців під час проведення місцевих виборів – забезпечення публічної безпеки на території столиці та збереження виборчої документації. Відтак поліцейські взяли під цілодобову охорону всі 1105 ДВК з моменту завезення до них бюлетенів. Наразі усі дільниці відкриті і працюють у штатному режимі, хоча зранку кілька з них відкрилися із невеликим запізненням. За цими фактами ми зареєстрували відповідні матеріали та проводимо перевірку для встановлення причин невчасного відкриття», - сказав він.

У столичному главку поліції працює Ситуаційний центр, який цілодобово моніторить повідомлення, пов’язані із виборчим процесом. «Разом з тим ми закликаємо громадян негайно звертатися до працівників поліції на місцях, якщо Ви стали свідками фактів порушення виборчого законодавства. Поліцейські миттєво реагуватимуть на такі повідомлення та надаватимуть кожній події відповідну правову кваліфікацію. Наголошую, правоохоронці жорстко присікатимуть усі порушення вимог законодавства, а порушників притягуватимуть до відповідальності», - заявив Крищенко.

Нагадаємо, у Києві поліцейські охороняють усі виборчі дільниці та у посиленому режимі патрулюють вулиці столиці з метою недопущення правопорушень та конфліктних ситуацій.

Як повідомлялося, з початку поточної доби в поліцію надійшло вже 2401 повідомлення від громадян про можливі порушення на місцевих виборах, відкрито 28 кримінальних справ.

Результати виборів в Києві будуть оприлюднені не раніше ранку середи, 28 жовтня.