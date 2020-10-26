Поліція Києва підбила підсумки дня виборів



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Поліція несе службу на 1105 столичних виборчих дільницях

Відкрито чотири кримінальних провадження за фактами порушень виборчого законодавства

Голосування у столиці пройшло без грубих порушень, усі дільничні виборчі комісії завершили процес голосування вчасно. Наразі ведеться підрахунок голосів.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Поліцейські продовжують у посиленому режимі нести службу на усіх 1105 столичних виборчих дільницях.

«Правоохоронці впоралися із поставленими завданнями та забезпечили правопорядок і безпеку під час голосування. Ми продовжуємо охоронні заходи на дільницях і готові реагувати на всі порушення чинного законодавства», - наголосив очільник поліції Києва Андрій Крищенко.

Загалом упродовж дня до поліції Києва надійшло 521 повідомлення про можливі порушення виборчого законодавства. Усі вони зареєстровані та проводяться перевірки.

Кримінальні правопорушення

Уже відкрито чотири кримінальних провадження: по два за ст. 160 «Підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму» та ст. 356 «Самоправство» Кримінального кодексу України.

Адміністративні правопорушення

За адміністративні правопорушення складено 14 протоколів: по одному за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей), ст. 173 (Дрібне хуліганство), дві – по ст. 212-23 (Пошкодження, приховування, знищення свого виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі або винесення його за межі приміщення для голосування) та десять - за ст. 212-10 (Порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації, агітації референдуму) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Як повідомлялося, до поліції Київщини надійшло 566 заяв і повідомлень про порушення виборчих прав. Відкрито 10 кримінальних проваджень.