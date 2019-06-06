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    Новини

    У Києві викрито чергову нарколабораторію (фото)

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    Під час обшуків виявлено наркотики та обладнання для їх виготовлення - У Києві викрито чергову нарколабораторію (фото)
    Під час обшуків виявлено наркотики та обладнання для їх виготовлення
    Фото: Прокуратура Києва

    Двох осіб, які займалися виготовленням наркотичних речовин, затримано

    Під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №7 слідчими управління поліції в метрополітені Києва за матеріалами працівників відділу карного розшуку викрито двох осіб, причетних до виробництва та збуту наркотичних речовин на території столиці. Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

    За результатами проведених обшуків за місцем мешкання фігурантів вилучено обладнання для виготовлення сильнодіючих психотропних речовин (амфетаміну), ваги з нашаруванням наркотичних засобів, понад 30 крафт-пакетів з канабісом та амфетаміном, близько 300 г прекурсорів, 50 г амфетаміну, наркотичні речовини різного хімічного складу.

    Вказаних осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

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    У Києві викрито чергову нарколабораторію (фото)
    У Києві викрито чергову нарколабораторію (фото)
    У Києві викрито чергову нарколабораторію (фото)
    У Києві викрито чергову нарколабораторію (фото)
    У Києві викрито чергову нарколабораторію (фото)
    У Києві викрито чергову нарколабораторію (фото)
    У Києві викрито чергову нарколабораторію (фото)

    Вирішується питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

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