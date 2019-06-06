У Києві викрито чергову нарколабораторію (фото)



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Під час обшуків виявлено наркотики та обладнання для їх виготовлення Фото: Прокуратура Києва

Двох осіб, які займалися виготовленням наркотичних речовин, затримано

Під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №7 слідчими управління поліції в метрополітені Києва за матеріалами працівників відділу карного розшуку викрито двох осіб, причетних до виробництва та збуту наркотичних речовин на території столиці. Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

За результатами проведених обшуків за місцем мешкання фігурантів вилучено обладнання для виготовлення сильнодіючих психотропних речовин (амфетаміну), ваги з нашаруванням наркотичних засобів, понад 30 крафт-пакетів з канабісом та амфетаміном, близько 300 г прекурсорів, 50 г амфетаміну, наркотичні речовини різного хімічного складу.

Вказаних осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Вирішується питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.