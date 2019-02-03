На Житомирщині поліція шукає зниклого шестирічного хлопчика



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Хлопчик пішов пішов гратися на вулицю і досі не повернувся

До Коростишівського відділу поліції на Житомирщині звернулась жителька села Козіївки із повідомленням про зникнення її шестирічного сина. Наразі тривають пошуки хлопчика.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

«46-річна заявниця розповіла поліцейським, що цього ж дня близько 12.00 її син пішов гратися на вулицю. Правоохоронці з’ясували, що хлопець грався неподалік місцевої річки», - йдеться у повідомленні.

Заходи із пошуку дитини тривають із моменту надходження повідомлення про її зникнення.

«Ми передусім провели подвірний обхід та опитали місцевих мешканців. Так, ми дізнались, що хлопця бачили біля водойми. Також ми знайшли один з черевиків малого поблизу річки. Пізніше один з дітлахів розповів, що намагався витягти зниклого з води», - розповів в.о. начальника Коростишівського відділу поліції Юрій Губський.

До пошуків залучені водолази.