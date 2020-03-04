Поліція затримала на Харківщині продавця гранат



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Нацполіція

Житель міста Лозова продав чоловікові за 2000 гривень два корпуси гранат Ф-1 і РГД-5 із запалами до них

У місті Лозова правоохоронці затримали чоловіка, який продавав дві гранати, а під час обшуків у нього вдома виявили ще одну гранату і 269 набоїв різного калібру. Про це повідомляє управління Нацполіції в Харківській області в середу, 4 березня.

Так, напередодні правоохоронці встановили, що 38-річний житель міста Лозова продав чоловікові за 2000 гривень два корпуси гранат Ф-1 і РГД-5 із запалами до них. Ці боєприпаси відразу вилучили.

«Також за місцем проживання лозівчанина поліцейські провели санкціонований обшук, в ході якого ще виявили боєприпас і набої. Речові докази направлено на експертне дослідження», - йдеться в повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею про незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами (ч.1 ст.263 КК України). Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

Вирішується питання про повідомлення чоловікові підозри і обрання йому запобіжного заходу.