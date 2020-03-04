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    Новини

    Поліція затримала на Харківщині продавця гранат

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    Поліція затримала на Харківщині продавця гранат
    Фото: Нацполіція

    Житель міста Лозова продав чоловікові за 2000 гривень два корпуси гранат Ф-1 і РГД-5 із запалами до них

    У місті Лозова правоохоронці затримали чоловіка, який продавав дві гранати, а під час обшуків у нього вдома виявили ще одну гранату і 269 набоїв різного калібру. Про це повідомляє управління Нацполіції в Харківській області в середу, 4 березня.

    Так, напередодні правоохоронці встановили, що 38-річний житель міста Лозова продав чоловікові за 2000 гривень два корпуси гранат Ф-1 і РГД-5 із запалами до них. Ці боєприпаси відразу вилучили.

    «Також за місцем проживання лозівчанина поліцейські провели санкціонований обшук, в ході якого ще виявили боєприпас і набої. Речові докази направлено на експертне дослідження», - йдеться в повідомленні.

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    Поліція затримала на Харківщині продавця гранат
    Поліція затримала на Харківщині продавця гранат
    Поліція затримала на Харківщині продавця гранат

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею про незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами (ч.1 ст.263 КК України). Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

    Вирішується питання про повідомлення чоловікові підозри і обрання йому запобіжного заходу.

     

    граната Харківщина боєприпаси поліція
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