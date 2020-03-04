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    У Миколаєві та Харкові «замінували» синагоги

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    У Миколаєві та Харкові «замінували» синагоги

    Наразі поліція перевіряє повідомлення про замінування, людей евакуювали

    У середу 4 березня в Миколаєві невідомі повідомили про замінування синагоги. 

    Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції України в Миколаївській області.

    «Вранці 4 березня на електронну пошту Нацполіції прийшло повідомлення про те, що у синагозі закладено вибухівку. На місце події виїхали всі необхідні служби. Нині триває перевірка інформації, людей евакуйовано», - сказали у поліції, пише Укрінформ.

    Синагога розташована в центрі Миколаєва.

    Окрім того, поліція перевіряє інформацію про мінування синагоги в центрі Харкова,  повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

    «Повідомлення про закладення вибухівки у релігійній споруді по вулиці Пушкінській надійшло на електронну пошту поліції 4 березня близько 8:00», - йдеться у повідомленні.

    На місце виїхали слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічного управління.

    Наразі проводиться огляд приміщень та прилеглої території. Йдеться про синагогу на вулиці Пушкінській, 12.

    Раніше аналогічні повідомлення надходили до поліції Житомира і Сум.

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