У Миколаєві та Харкові «замінували» синагоги



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Наразі поліція перевіряє повідомлення про замінування, людей евакуювали

У середу 4 березня в Миколаєві невідомі повідомили про замінування синагоги.

Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції України в Миколаївській області.

«Вранці 4 березня на електронну пошту Нацполіції прийшло повідомлення про те, що у синагозі закладено вибухівку. На місце події виїхали всі необхідні служби. Нині триває перевірка інформації, людей евакуйовано», - сказали у поліції, пише Укрінформ.

Синагога розташована в центрі Миколаєва.

Окрім того, поліція перевіряє інформацію про мінування синагоги в центрі Харкова, повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Повідомлення про закладення вибухівки у релігійній споруді по вулиці Пушкінській надійшло на електронну пошту поліції 4 березня близько 8:00», - йдеться у повідомленні.