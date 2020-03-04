У Миколаєві та Харкові «замінували» синагоги
Наразі поліція перевіряє повідомлення про замінування, людей евакуювали
У середу 4 березня в Миколаєві невідомі повідомили про замінування синагоги.
Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції України в Миколаївській області.
«Вранці 4 березня на електронну пошту Нацполіції прийшло повідомлення про те, що у синагозі закладено вибухівку. На місце події виїхали всі необхідні служби. Нині триває перевірка інформації, людей евакуйовано», - сказали у поліції, пише Укрінформ.
Синагога розташована в центрі Миколаєва.
Окрім того, поліція перевіряє інформацію про мінування синагоги в центрі Харкова, повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
«Повідомлення про закладення вибухівки у релігійній споруді по вулиці Пушкінській надійшло на електронну пошту поліції 4 березня близько 8:00», - йдеться у повідомленні.
Наразі проводиться огляд приміщень та прилеглої території. Йдеться про синагогу на вулиці Пушкінській, 12.
Раніше аналогічні повідомлення надходили до поліції Житомира і Сум.