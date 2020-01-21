Поліція затримала підозрюваного в пошкодженні пам'ятника жертвам Голокосту в Кривому Розі



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Вандал, який пошкодив пам'ятник у Кривому Розі

19 січня підозрюваний пошкодив написи на пам'ятнику жертвам Голокосту, розташованому в Центрально-Міському районі Кривого Рогу

Співробітники Національної поліції спільно зі Службою безпеки України у вівторок затримали підозрюваного в пошкодженні пам'ятника жертвам Голокосту в Кривому Розі (Дніпропетровська область). Про це повідомив представник управління Нацполіціі в Кривому Розі.

19 січня підозрюваний пошкодив написи на пам'ятнику жертвам Голокосту, розташованому в Центрально-Міському районі Кривого Рогу.

За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу.

Під час розслідування поліцейські опитали свідків події, вивчили відео з камер відеоспостереження.

В результаті поліцейські встановили, що до злочину причетний 37-річний раніше судимий місцевий житель.

Як повідомлялось, посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон закликав українські правоохоронні органи розслідувати акт вандалізму щодо пам'ятника жертвам Голокосту.

Поліція встановила особу чоловіка, який пошкодив пам'ятник жертвам Голокосту в Кривому Розі.