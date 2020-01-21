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    Поліція затримала підозрюваного в пошкодженні пам'ятника жертвам Голокосту в Кривому Розі

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    <span>Вандал, який пошкодив пам'ятник у Кривому Розі&nbsp;</span> - Поліція затримала підозрюваного в пошкодженні пам'ятника жертвам Голокосту в Кривому Розі
    Вандал, який пошкодив пам'ятник у Кривому Розі 

    19 січня підозрюваний пошкодив написи на пам'ятнику жертвам Голокосту, розташованому в Центрально-Міському районі Кривого Рогу

    Співробітники Національної поліції спільно зі Службою безпеки України у вівторок затримали підозрюваного в пошкодженні пам'ятника жертвам Голокосту в Кривому Розі (Дніпропетровська область). Про це повідомив представник управління Нацполіціі в Кривому Розі.

    19 січня підозрюваний пошкодив написи на пам'ятнику жертвам Голокосту, розташованому в Центрально-Міському районі Кривого Рогу.

    За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу.

    Під час розслідування поліцейські опитали свідків події, вивчили відео з камер відеоспостереження.

    В результаті поліцейські встановили, що до злочину причетний 37-річний раніше судимий місцевий житель.

    Як повідомлялось, посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон закликав українські правоохоронні органи розслідувати акт вандалізму щодо пам'ятника жертвам Голокосту.

    Поліція встановила особу чоловіка, який пошкодив пам'ятник жертвам Голокосту в Кривому Розі.

    Кривий Ріг посол розслідування поліція Голокост
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