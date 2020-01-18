  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Кримінал

    У Кривому Розі чоловік на похоронах вбив двох людей

    • Розсилка
    У Кривому Розі чоловік на похоронах вбив двох людей

    Зловмисник ножем смертельно поранив 46-річну жінку та 77-річного чоловіка

    У Центрально-Міському районі міста Кривий Ріг чоловік на похоронах вбив двох осіб. Про це повідомляє  пресслужба поліції Дніпропетровської області.

    Як встановили криворізькі поліцейські, в ході конфлікту 44-річний криворіжець спричинив 77-річному чоловіку та 46-річній жінці численні ножові поранення.

    «Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень потерпілі померли на місці злочину. Під час першочергових оперативних заходів поліцейські затримали зловмисника», – йдеться у повідомленні.

    За даним фактом відкрили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства двох осіб.

    Наразі слідчі дії тривають. Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

    Нагадаємо, у Харкові застрелили директора похоронного бюро: поліція ввела спецоперацію.

    Читайте також: Священник Московського патріархату пограбував храм, який перейшов до УПЦ
    кримінал Кривий Ріг поліція чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ