У Кривому Розі чоловік на похоронах вбив двох людей



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Зловмисник ножем смертельно поранив 46-річну жінку та 77-річного чоловіка

У Центрально-Міському районі міста Кривий Ріг чоловік на похоронах вбив двох осіб. Про це повідомляє пресслужба поліції Дніпропетровської області.

Як встановили криворізькі поліцейські, в ході конфлікту 44-річний криворіжець спричинив 77-річному чоловіку та 46-річній жінці численні ножові поранення.

«Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень потерпілі померли на місці злочину. Під час першочергових оперативних заходів поліцейські затримали зловмисника», – йдеться у повідомленні.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства двох осіб.

Наразі слідчі дії тривають. Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, у Харкові застрелили директора похоронного бюро: поліція ввела спецоперацію.