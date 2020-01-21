Поліція встановили особу вандала, який пошкодив пам'ятник євреям у Кривому Розі



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Поліція шукає вандала, який пошкодив пам'ятник у Кривому Розі

До злочину причетний 31-річний раніше судимий місцевий житель

Співробітники поліції встановили особу чоловіка, який осквернив пам'ятник жертвам Голокосту в Кривому Розі. Про це напередодні повідомила пресслужба Нацполіції.

«Поліція встановила людину, яка пошкодила пам'ятник жертвам Голокосту в Кривому Розі. Наразі вживаються слідчо-розшукові заходи для затримання зловмисника», - наголошується в повідомленні.

У ході розслідування були опитані свідки події, знято відео з камер відеоспостереження. В результаті проведених заходів поліцейські встановили, що до злочину причетний 31-річний раніше судимий місцевий житель.

Вилучено балончик з фарбою, за допомогою якого, ймовірно, були зроблені написи. Проводяться заходи щодо встановлення місця перебування зловмисника та його затримання.

Раніше в неділю, 19 січня, в Кривому Розі були пошкоджені написи на пам'ятнику жертвам Голокосту. За даним фактом відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне знищення або пошкодження майна (ч.1 ст.194 КК України).

Пам'ятна стела під назвою Криворізька трагедія встановлена в пам'ять про розстріляних під час Другої світової війни євреїв міста. Гранітний пам'ятник був відкритий в червні 2013 року. Він розташований поруч з міською синагогою Бейс Штерн Шульман. Всього за роки Другої світової війни в Кривому Розі було знищено близько 15 тисяч євреїв.