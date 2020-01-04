Дуда планує відмовитися від поїздки на форум з Голокосту через Путіна



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Анджей Дуда планує відмовитися від поїздки на форум з Голокосту через Путіна Фото: kancelariaprezydentarp

Путін може продовжити висловлювати «неприйнятні» тези про Другу світову війну

Президент Польщі Анджей Дуда, відмовиться їхати на Всесвітній форум пам'яті жертв Голокосту, який відбудеться в Ізраїлі через присутність на офіційних заходах президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє Gazeta Wyborcza.

Офіційного рішення з цього питання поки немає, але польській стороні не подобається роль, яку може зіграти Путін під час форуму з Голокосту.

Представник президента Польщі Кшиштоф Шчерскі заявив, що програма заходів, згідно з якою головним гостем і промовцем буде Володимир Путін, тобто йому «буде надана можливість продовжити висловлювати помилкові тези про Другу світову війну, яка для польської сторони неприйнятна».

Напередодні МЗС Польщі викликало на килим посла РФ через скандальні заяви Путіна.

Нагадаємо, Путін нещодавно назвав «сволотою і антисемітською свинею» посла Польщі в нацистській Німеччині Юзефа Липського, який підтримував ідею Адольфа Гітлера вислати польських євреїв в Африку.

Також Путін під час великої пресконференції 19 грудня заявив, що СРСР не окуповував Польщу у вересні 1939 року, а просто ввів туди свої війська, оскільки країна була дезінтегрована, влада країни вже не контролювала ситуацію, перебуваючи поблизу польсько-румунського кордону. Президент РФ зазначив, що Польща раніше сама була агресором, захопивши восени 1938 року Заольську область Чехословаччини.

У МЗС Польщі назвали слова Путіна «пропагандою епохи сталінського тоталітаризму».