Поліція затримала у Нікополі членів банди «Біле братство»



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Поліція з'ясувала, що лідером банди є 43-річний мешканець Нікополя, який монополізував місцевий наркобізнес

У Нікополі поліція викрила кримінальне угруповання «Біле братство», представники якої вчиняли тяжкі злочини: наркоторгівля, шантажі, рейдерські захоплення та вбивства на замовлення. Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.

Зазначається, що угруповання налагодило на певній території виготовлення і реалізацію наркотичних речовин та психотропних засобів в особливо великих розмірах та повністю контролювало цей бізнес.

«Злочинна група налічувала понад три десятки чоловік. Крім того, зловмисники мали велику кількість зброї і налагоджені зв'язки з окремими представниками правоохоронних органів», - йдеться у повідомленні.

Поліція з'ясувала, що лідером банди є 43-річний житель Нікополя, який монополізував місцевий наркобізнес. Під час спроби іншими представниками наркобізнесу здійснити перерозподіл ринку збуту наркотиків в організатора «Білого братства» (відомого у кримінальному світі на прізвисько Батя) виник з ними конфлікт», - заявили правоохоронці.

«На початку 2016 року автомобіль, в якому перебував головний опонент - 25-річний лідер етнічної групи, та його водій, розстріляли. Шансів вижити у жертв нападу не було. Стрільців правоохоронці затримали. Справа дійшла до суду. Але батько загиблого ватажка групи вважав, що досудове слідство навмисно затягувалося. Він прийшов на судове засідання та кинув гранату РГД у бік підсудних, а іншу - собі під ноги. В результаті вибуху загинув сам 50-річний чоловік та один з кривдників його сина», - розповіли у Нацполіції.

За непритягнення членів банди до відповідальності окремі співробітники поліції Нікополя щомісячно отримували грошову винагороду. Департамент внутрішньої безпеки зафіксував отримання викритими поліцейськими 72 тисяч гривень у якості хабарів. Гроші передавав посередник - колишній співробітник ОВС.

Крім цього, НПУ встановила, що члени банди збували значні об'єми наркотичних речовин, серед них - марихуана, опій ацетильований, амфетамін та метамфетамін.

Під час спецоперації було проведено 52 санкціонованих обшуки на території Нікополя. Поліцейські вилучили наркотичні речовини, мобільні телефони, оргтехніку, гроші у різній валюті (гривні, долари США, рублі).

Також вилучено зброю і набої (граната РГД-5 із запалом, підствольний гранатомет та граната до нього, протипіхотна міна, автомати, тротил, електродетонатори, тротилові шашки, патрони різного калібру, запчастини до пістолетів та автоматів).

Правоохоронці оголосили підозру 2 співробітникам поліції Нікополя та їхньому колишньому колезі, який був посередником у передачі коштів, - за систематичне вимагання та отримання неправомірної вигоди, вчинене групою осіб за попередньою змовою. Чотирьох членів «Білого братства» затримали та помістили до ІТТ в порядку ст. 208 КПК України.