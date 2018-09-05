Поліція вилучила у наркодилерів на Київщині коноплі на 8 млн гривень



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Фото: Національна поліція Наркоплантація

Висота елітних рослин конопель перевищувала людський зріст

Правоохоронці викрили групу наркодилерів, які займалися незаконним вирощуванням «елітних» сортів рослин конопель у Київській області.

Про це повідомляє прес-служба департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції України.

«Поліцейські вилучили тисячі елітних рослин конопель, висота яких перевищувала людський зріст. Крім того, оперативники виявили партію вже готового наркотику. За збут врожаю з наркоплантації зловмисники планували одержати прибуток у сумі близько 300 тисяч доларів США», - йдеться в повідомленні.

З метою недопущення свого викриття зловмисники зберігали високий ступінь конспірації. Група формувалася за етнічною ознакою, перевага віддавалася добре перевіреним людям та родичам. Під посівні площі зловмисники орендували у колишньої фабрики два промислових ангари. Наркоплантації забезпечувалися цілодобовою охороною, з використанням камер відеоспостереження та залученням собак бійцівських порід.

Вже встановлено, що для підтримки злочинного наркобізнесу члени групи залучили близько мільйона гривень власного капіталу. За ці кошти фігуранти закуповували насіння «елітних» сортів конопель, зокрема так звану «афганку».

Вирощування наркосировини відбувалося з використанням найкращих та дорогих аграрних технологій: системи поливу розчином фільтрованої води з додаванням хімічних і органічних добрив. Освітлення керувалося автоматикою відповідно до циклу життєдіяльності рослин.

Усіх членів групи затримано. Згідно із законодавством їм загрожує до семи років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

Раніше повідомлялося, що на Київщині чоловік вирощував наркозілля разом з помідорами у теплиці.