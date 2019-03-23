Одеська поліція шукає водія, який збив дитину на велосипеді



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Від удару дзеркало автівки відпало на землю, а зловмисник зник з місця пригоди

11-річний хлопець їхав на велосипеді по узбіччю дороги, в цей час водій боковим дзеркалом зачепив неповнолітнього

Правоохоронці Біляївського відділу поліції Одеської області просять допомогти встановити особу водія, що скоїв ДТП, в результаті якої постраждав неповнолітній хлопець.

Як повідомили у прес-службі поліції, подія сталася на вулиці Генерала Чайкова в місті Біляївка.

Попередньо встановлено, що 11-річний хлопець їхав на велосипеді по узбіччю дороги, в цей час водій на невстановленому авто, який рухався йому назустріч, боковим дзеркалом зачепив неповнолітнього. Від удару дзеркало автівки відпало на землю, а зловмисник зник з місця пригоди.

Наразі дитина перебуває в районній лікарні.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Поліція звертається до громадян: якщо ви володієте інформацією, яка може посприяти встановленню особи водія, просимо повідомити до Біляївського відділу поліції за телефонами: (048)779-43-92, (048)52-25-771 або 102.

Нагадаємо, сьогодні водій легковика на Львівщині збив дитину.