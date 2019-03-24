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    У нічних гонках в Одесі загинули діти відомих бізнесменів

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    В аварії загинули двоє людей - У нічних гонках в Одесі загинули діти відомих бізнесменів
    В аварії загинули двоє людей
    Фото: dumskaya.net

    ДТП сталася вночі на проспекті Шевченка

    В Одесі в результаті нічної дорожньо-транспортної пригоди біля Політеху на проспекті Шевченка загинули діти відомих одеських підприємців. Про це пише «Думська».

    За її інформацією, за кермом BMW X6 був 22-річний Шаміль Гаджиєв - син Газанфара Гаджиєва, якому належить, зокрема, нічний клуб Bono в Аркадії. Парубок загинув.

    Брат загиблого Шаміля - Раміль Гаджієв - чемпіон світу з боксу.

    Пасажиркою BMW виявилася 33-річна Вікторія Кравченко, дочка Валерія Кравченка - власника клініки пластичної хірургії «Доктор Моцарт». Раніше йому належав також готель «Моцарт». У Вікторії залишилося двоє дітей.

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    У нічних гонках в Одесі загинули діти відомих бізнесменів
    У нічних гонках в Одесі загинули діти відомих бізнесменів
    У нічних гонках в Одесі загинули діти відомих бізнесменів

    За словами очевидців, аварія стала результатом гонки, яку влаштував Гаджиєв з водієм іншого автомобіля. Джерела видання в поліції говорять, що і останній є сином великого бізнесмена.

    Родичі та друзі загиблих несуть до місця аварії квіти.

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