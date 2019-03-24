У нічних гонках в Одесі загинули діти відомих бізнесменів



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В аварії загинули двоє людей Фото: dumskaya.net

ДТП сталася вночі на проспекті Шевченка

В Одесі в результаті нічної дорожньо-транспортної пригоди біля Політеху на проспекті Шевченка загинули діти відомих одеських підприємців. Про це пише «Думська».

За її інформацією, за кермом BMW X6 був 22-річний Шаміль Гаджиєв - син Газанфара Гаджиєва, якому належить, зокрема, нічний клуб Bono в Аркадії. Парубок загинув.

Брат загиблого Шаміля - Раміль Гаджієв - чемпіон світу з боксу.

Пасажиркою BMW виявилася 33-річна Вікторія Кравченко, дочка Валерія Кравченка - власника клініки пластичної хірургії «Доктор Моцарт». Раніше йому належав також готель «Моцарт». У Вікторії залишилося двоє дітей.

За словами очевидців, аварія стала результатом гонки, яку влаштував Гаджиєв з водієм іншого автомобіля. Джерела видання в поліції говорять, що і останній є сином великого бізнесмена.

Родичі та друзі загиблих несуть до місця аварії квіти.