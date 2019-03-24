Від вибуху у Києві загинув підозрюваний у резонансному вбивстві водія BlaBlaCar



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Тарас Позняков зник 4 квітня 2016 року

Інформацію про це підтвердив радник голови СБУ

Від вибуху у квартирі на проспекті Науки у Києві пізно ввечері 23 березня загинув громадянин Росії, якого підозрюють у вбивстві, скоєному на території України. Про це повідомила столична поліція.

«Поліцейські встановили особу загиблого, це - 28-річний громадянин Російської Федерації, який перебував у розшуку за вчинення вбивства в Україні та винаймав квартиру на проспекті Науки», - цитує прес-служба начальника Голосіївського управління поліції Олега Волошина.

За словами посадовця, після огляду місця події правоохоронці припускають, що вибух трапився через необережне поводження з вибуховим пристроєм. Було вилучено на місці події фрагменти саморобного вибухового пристрою, кілька паспортів різних держав та мобільні телефони.

Радник голови СБУ Ярослав Антоняк заявив, що у загиблого були паспорти громадянина України на ім’я Карпов Андрій Вікторович, 15.08.1996 р.н. та паспорт громадянина РФ на ім’я Кінгісепп Луан Миколайович, 23.03.1991 р.н.

За його даними, після вибуху з квартири вибігла і втекла дівчина кавказької національності.

«Під час огляду квартири також було виявлено 4 паспорти громадян України на різні прізвища», - додав він у дописі на Facebook.

Громадянин РФ Кінгісепп знаходиться у державному і міжнародному розшуці як підозрюваний у вбивстві водія BlaBlaCar Тараса Познякова. Гр. РФ Кінгісепп (позивний «Лука») підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство), ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом), ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі збрoєю, бойoвими припасами або вибyховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Тарас Позняков, який виїхав 4 квітня 2016 року зі Львова до Києва і знайшов попутників за допомогою сервісу BlaBlaCar, зник на шляху до місця призначення. Згодом його оголосили у розшук.

Поліція Київської області шукала Познякова в районі села Бобриця і на прилеглих територіях Києво-Святошинського району.

12 квітня на Київщині було знайдено автомобіль Познякова.

За попередньою версією поліції, водій зник через наміри зловмисників заволодіти його транспортним засобом. 4 серпня 2016 року поліція Хмельницької області затримала підозрюваного Дмитра Голуба. Другий підозрюваний – громадянин РФ Кінгісепп – був оголошений у розшук.

Позняков працював помічником судді Шевченківського районного суду.