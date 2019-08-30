Пам’ятник Бандері у Львові понівечили «серпом і молотом» (фото)



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Пам’ятник Бандері у Львові, який був розмальований вандалами Фото: Facebook Ігоря Дяковича

На монументі зловмисники намалювали червоним символи комуністичного режиму - серп і молот

У Львові вандали розмалювали пам'ятник Степану Бандері.

Про це у Facebook написав депутат Львівської міської ради Ігор Дякович.

На монументі зловмисники намалювали червоним символи комуністичного режиму - серп і молот.

Також у місті Винники на Львівщині на плиті біля фігури Божої Матері невідома особа нанесла червоною фарбою радянську символіку, повідомив 30 серпня Відділ комунікації поліції Львівської області.

Встановлено, що до скоєння правопорушення причетний 36-річний місцевий мешканець

На чоловіка складено адміністративний протокол за ст.173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

«Проводиться перевірка щодо причетності мешканця Винників до скоєння інших правопорушень», - заявили в поліції.

Нагадаємо, у Рівному невідомі зловмисники облили рідиною червоного кольору, схожою на сік, портрети загиблих Героїв АТО.