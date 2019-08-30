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    Трагедія в Дрогобичі: двом комунальникам обрали запобіжний захід

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    Обвал в будинку стався вночі 28 серпня. Під завалами загинули вісім людей - Трагедія в Дрогобичі: двом комунальникам обрали запобіжний захід
    Обвал в будинку стався вночі 28 серпня. Під завалами загинули вісім людей

    Фігуранти справи щодо обвалу будинку в Дрогобичі будуть під домашнім арештом

    Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області обрав запобіжний захід двом підозрюваним у службовій недбалості працівникам комунального підприємства у Дрогобичі у справі обвалу житлового будинку на вул. Грушевського, 101.

    Про це 30 серпня повідомляє УНН з посиланням на інформацію речниці прокуратури Львівської області Юлії Шевченко.

    «Сьогодні Дрогобицький міськрайонний суд обрав фігурантам міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту строком на два місяці», - сказала речниця прокуратури.

    Нагадаємо, 28 серпня о 2.46 у м. Дрогобич по вул. Грушевського, 101, у чотириповерховому чотирипід’їздному житловому будинку сталося руйнування під’їзду з першого по четвертий поверх.

    Під завалами рятувальники знайшли тіла вісьмох загиблих (з них одна дитина).  З-під завалів врятували сімох осіб, із них п'ятеро дітей, яких госпіталізовано до медичних закладів з різними травмами.

    29 серпня о 18.00 були завершені роботи з розбору завалу будівельних конструкцій.

    Рятувальники опублікували відео з місця трагедії в житловому будинку у Дрогобичі.

    Президент Володимир Зеленський у зв’язку з обвалом житлового будинку у Дрогобичі заявив, що доручить новому уряду провести аудит житлових будинків по всій країні.

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