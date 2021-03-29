Політ на Марс: сьогодні запустять прототип корабля Starship

Ракета зробить у польоті ті ж маневри, що і троє її попередників

Планується запуск ракети на 10 кілометрів і приземлення на випробувальний майданчик

Сьогодні, 29 березня, заплановано суборбітальний політ 11-го зразка ракети-корабля Starship американської компанії SpaceX. На платформі YouTube запустили відповідну трансляцію.

Запуск ймовірно відбудеться не раніше 21:30 за київським часом.

Випробування прототипу SN11 повинні були пройти поблизу містечка Бока-Чіка в штаті Техас.

Ракета зробить у польоті ті ж маневри, що і троє її попередників. А саме планується запуск на 10 кілометрів і приземлення на випробувальний майданчик.

Нагадаємо, в п'ятницю, 26 березня, SpaceX скасувала випробувальний політ 11-го прототипу корабля Starship. Імовірно, причиною перенесення стали несприятливі погодні умови.

Випробування прототипу SN11 повинні були пройти поблизу містечка Бока-Чіка в штаті Техас. Раніше евакуювали територію навколо випробувального майданчика.

Додамо, що нещодавно користувачі Мережі поділилися відео, на яких знято політ метеора в небі над Британією.

UK Meteor Network повідомляє, що вже надійшло понад 120 повідомлень про побачене космічне тіло.

Так, вогненну кулю зняли камери спостереження, розташовані в Лондоні, Бірмінгемі, Брістолі та інших британських містах.

Відповідні ролики опубліковані в соціальних мережах.