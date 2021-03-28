Сьогодні Землю накриє магнітна буря: як захиститися від її впливу

Магнітна буря триватиме три дні

Сьогодні, 28 березня, Землю накриє потужна геомагнітна буря. Вона триватиме з 28 по 30 березня.

Ця буря досягне рівня G1 і буде більш відчутною для метеочутливих людей.

Магнітна буря - це зміни магнітного поля Землі, які викликані підвищеною сонячною активністю. У період геомагнітних коливань можливі порушення роботи систем зв'язку. Деякі люди дуже сприйнятливі до змін магнітного поля Землі.

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