Сьогодні Землю накриє магнітна буря: як захиститися від її впливу
Магнітна буря триватиме три дні
Сьогодні, 28 березня, Землю накриє потужна геомагнітна буря. Вона триватиме з 28 по 30 березня.
Ця буря досягне рівня G1 і буде більш відчутною для метеочутливих людей.
Магнітна буря - це зміни магнітного поля Землі, які викликані підвищеною сонячною активністю. У період геомагнітних коливань можливі порушення роботи систем зв'язку. Деякі люди дуже сприйнятливі до змін магнітного поля Землі.
Коли будуть магнітні бурі в березні 2021 року
Кому потрібно берегти здоров'я в небезпечні дні
- Лікарі кажуть, що першочергово магнітна буря негативно впливає на людей з метеозалежністю, літніх, тих, у кого є проблеми з серцем, судинами і іншими хронічними хворобами.
- Можуть відчути вплив бурі гіпертоніки, гіпотоніки, сердечники. Їм медики радять тримати поруч ліки.
- У ці дні може виникати головний біль, мігрень, порушуватися ритми серця, скакати тиск, шуміти у вухах.
- При цьому навіть у людей, що вважають себе здоровими, можуть бути проблеми – втома, безсоння, головний біль.
Як убезпечити себе в дні магнітної бурі
- Фахівці рекомендують розвантажити ці дні на роботі – не потрібно планувати якісь особливо важкі завдання. Це стосується, як розумової, так і фізичної праці.
- Спати варто повноцінно – не менше 7-8 годин на день.
- Повністю відмовтеся від алкоголю, а каву замініть зеленим або трав'яним чаєм.
- Не перевантажуйте організм смаженою і жирною їжею.
- Побільше гуляйте на свіжому повітрі, але уникайте перевтоми.
- Якщо ви в групі ризику, контролюйте тиск і стежте за своїм станом.
Раніше повідомлялося, що в березні 2021 року очікуються потужні магнітні бурі, причому вони будуть далеко не єдиними. Впродовж березня спостерігається підвищена активність Сонця, так що штормити буде весь місяць.