На Кубі впав і вибухнув метеорит (відео)

Інформації про можливі жертви та руйнування не надходило

Падіння і вибух космічного тіла сталися ввечері у п’ятницю

На сході Куби, в районі міста Моа, впав і вибухнув метеорит. Про це повідомило видання Cubadebate з посиланням на місцевих сейсмологів.

«Як розповіли люди на місці події, був помічено червоне і біле світло, за яким стався гучний вибух», – повідомила сейсмологічна станція Моа.

If there is anybody out there who can explain wa jus happen, please do pic.twitter.com/xZgrcXQRQN — ms chin (@infinity_belle) March 20, 2021

Як розповів глава Національної сейсмологічної служби Енріке Аранго Аріаса, за всіма ознаками це був метеорит. Він зазначив, що датчики показали наземний вибух.

«Оскільки це була подія з такими характеристиками, наша техніка зафіксувала ударну хвилю», – наводить видання слова Аріас. Глава муніципалітету Гуантанамо Мануель Тамес зазначив, що почув два вибухи поспіль. Інформації про можливі жертви та руйнування не надходило.

Нагадаємо, користувачі Мережі поділилися відео, на яких знято політ метеора в небі над Британією в ніч з неділі на понеділок, 1 березня. Вогненну кулю зняли камери спостереження, розташовані в Лондоні, Бірмінгемі, Бристолі та інших британських містах.

Як повідомлялося, в ніч на неділю, 29 листопада 2020 року, о 01:34 за місцевим часом у західних регіонах Японії можна було спостерігати рідкісне явище. Перед вибухом яскравість небесного тіла дорівнювала яскравості повного Місяця.