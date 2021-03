На Кубі впав і вибухнув метеорит (відео)

На сході Куби, в районі міста Моа, впав і вибухнув метеорит. Про це повідомило видання Cubadebate з посиланням на місцевих сейсмологів.

«Як розповіли люди на місці події, був помічено червоне і біле світло, за яким стався гучний вибух», – повідомила сейсмологічна станція Моа.

If there is anybody out there who can explain wa jus happen, please do pic.twitter.com/xZgrcXQRQN