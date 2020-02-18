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    Політолог розказав, чи вдалося Грузії «нормалізувати» стосунки з агресором

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    <span>Провідний експерт Грузинського центру стратегічного аналізу Ґела Васадзе:&nbsp;що стосується ситуації в Україні, то в Зеленського не буде іншого вибору як стати Порошенком, тобто зайняти ті ж позиції або навіть більш жорсткі</span> - Політолог розказав, чи вдалося Грузії «нормалізувати» стосунки з агресором
    Провідний експерт Грузинського центру стратегічного аналізу Ґела Васадзе: що стосується ситуації в Україні, то в Зеленського не буде іншого вибору як стати Порошенком, тобто зайняти ті ж позиції або навіть більш жорсткі
    Фото: Главком

    Ґела Васадзе розповів, що в Грузії продовжується повзуча окупація територій

    Із приходом до влади партії «Грузинська мрія», лідером якої є олігарх Бідзіна Іванішвілі, було взято на озброєння стратегію «нормалізації» політичних стосунків із країною агресором та окупантом – Росією. Позитивних результатів від такої стратегії немає. Адже в країні продовжується повзуча окупація територій. Про це розповів  провідний експерт Грузинського центру стратегічного аналізу Ґела Васадзе під час пресконференції в пресцентрі «Главком».

    Досвід Грузії в питанні «нормалізації» політичних стосунків дуже показовий, і для України також. «Я продемонструю її на народній мудрості: «Не варто читати Євангеліє над головою вовка. Скільки ви не читали б Євангеліє над головою вовка, він все одно вас з’їсть». Ось цей тренд на умиротворення агресора дуже популярний на Заході. Хтось чомусь подумав, що Саакашвілі якийсь божевільний і йде на загострення з Росією. Тому ось прийде нормальна політична сила і все вирішиться. Але чим більше уступаєш, тим більше агресору хочеться. Це закон життя, від якого нікуди не дітися», - каже Васадзе.

    Провідний експерт Грузинського центру стратегічного аналізу Ґела Васадзе. Фото: Главком
    Провідний експерт Грузинського центру стратегічного аналізу Ґела Васадзе. Фото: Главком

    На думку політолога, що стосується ситуації в Україні, то в Зеленського не буде іншого вибору як стати Порошенком, тобто зайняти ті ж позиції або навіть більш жорсткі.

    «А от щодо Іванішвілі (грузинський олігарх, лідер партії влади «Грузинська мрія» – «Главком»), то тут геть інша ситуація. Він уже вивів свої активи в Росії, але не всі. Тому Москва це використовує. Сьогодні говорити про те, що стратегія чинної влади щодо умиротворення агресора, щодо «нормалізації» політичних стосунків з Росією принесла свої позитивні плоди не  можна», - зазначає Васадзе.

    В країні відбувається повзуча окупація територій. Чинна влада ніяк на це реагує.

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    Як повідомляв «Главком», кожного дня російські окупаційні війська переносять лінію розмежування Грузії з окупованою Південною Осетією на 1-2 метри.

     

    закон партії Грузія озброєння влада окупація
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