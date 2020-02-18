Чи можна «нормалізувати» політичні стосунки з окупантом? Досвід Грузіїтрансляція
Грузинський політолог Гела Васадзе
Експерт розповів, як Україні та Сакартвело об’єднати зусилля в протидії російській агресії
Сьогодні, 18 лютого, в пресцентрі ІА «Главком» відбулася зустріч із провідним експертом Грузинського центру стратегічного аналізу Ґелою Васадзе на тему: «Чи можна «нормалізувати» політичні стосунки з окупантом? Досвід Грузії»
Під час зустрічі обговорювалися наступні питання:
- внутрішньо-політична ситуація в Сакартвело (Грузія);
- «діалог» між владою та опозицією; повзуча окупація територій Російською федерацією і чи є реакція офіційного Тбілісі;
- як чинить спротив повзучій окупації громадянське суспільство;
- курс чинної влади на «нормалізацію» політичних стосунків із країною-агресором та окупантом; питання вступу до НАТО;
- як Україні та Сакартвело об’єднати зусилля в протидії російській агресії та інші питання.
До слова, сьогодні вранці стало відомо, що бойовики штурмують українські опорні пункти в районі розведення під Золотим.
Штаб Операції Об'єднаних сил повідомив, що бойовики атакували позиції українських військ поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Є втрати.