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    Чи можна «нормалізувати» політичні стосунки з окупантом? Досвід Грузії

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    Грузинський політолог Гела Васадзе - Чи можна «нормалізувати» політичні стосунки з окупантом? Досвід Грузії
    Грузинський політолог Гела Васадзе

    Експерт розповів, як Україні та Сакартвело об’єднати зусилля в протидії російській агресії

    Сьогодні, 18 лютого, в пресцентрі ІА «Главком» відбулася зустріч із провідним експертом Грузинського центру стратегічного аналізу Ґелою Васадзе на тему: «Чи можна «нормалізувати» політичні стосунки з окупантом? Досвід Грузії»

    Під час зустрічі обговорювалися наступні питання:

    • внутрішньо-політична ситуація в Сакартвело (Грузія);
    • «діалог» між владою та опозицією; повзуча окупація територій Російською федерацією і чи є реакція офіційного Тбілісі;
    • як чинить спротив повзучій окупації громадянське суспільство;
    • курс чинної влади на «нормалізацію» політичних стосунків із країною-агресором та окупантом; питання вступу до НАТО;
    • як Україні та Сакартвело об’єднати зусилля в протидії російській агресії та інші питання.
    До слова, сьогодні вранці стало відомо, що бойовики штурмують українські опорні пункти в районі розведення під Золотим.

    Росія війна агресія Грузія Україна окупація
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