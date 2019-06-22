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    Адвокат розповіла про провокації російських тюремників щодо Балуха

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    Володимир Балух - Адвокат розповіла про провокації російських тюремників щодо Балуха
    Володимир Балух

    «Балуху перед вечерею стало зле, і він попросив відвести його до лікаря», - повідомила адвокат Ольга Дінзе

    Адвокат Ольга Дінзе, яка відвідала політв’язня Кремля Володимира Балуха 21 червня, розповіла, чому українця знову помістили до штрафного ізолятора.

    «Його перевели з лікувально-профілактичного закладу назад до колонії. Після приїзду в колонію він 4 дні перебував у п'ятому загоні. Після чого співробітники колонії спеціально створили ситуацію, тобто провокацію, після якої вони зафіксували чергове незначне порушення і помістили його в ШІЗО», – повідомила Дінзе, яку цитують Крим.Реалії.

    За її словами, причиною стало нібито порушення внутрішнього розпорядку колонії.

    «Балуху перед вечерею стало зле, і він попросив відвести його до лікаря. Співробітник колонії сказав: «Ти приляж поки». Балух приліг, хоча це не можна в такий час доби. Його тут же сфотографували, відвели в медичну частину і помістили в ШІЗО за те, що він порушив внутрішній розпорядок», – розповіла адвокат.

    Публічних коментарів співробітників російської колонії з цього приводу немає.

    Раніше єпископ Апостольської православної церкви (АПЦ) Росії, член Правозахисної ради Санкт-Петербурга Григорій Міхнов-Вайтенко повідомив, що Балуха знову помістили в штрафний ізолятор російської колонії в Тверській області.

    Нагадаємо, адвокат Балуха Ольга Дінзе повідомляла, що адміністрація колонії, в якій утримують Балуха, систематично поміщає його в ШІЗО для того, щоб виключити умовно-дострокове звільнення кримчанина.

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