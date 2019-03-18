Політв’язень Бекіров хоче оголосити голодування



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Кримськотатарський активіст Едем Бекіров

Адвокат після відвідування Бекірова 18 березня заявив, що стан політв'язня поганий, а співробітники СІЗО на це не реагують

У кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого російські силовики затримали в Криму за підозрою в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки, «поганий стан здоров'я», він хоче тримати голодування.

Про це повідомляє видання «Крим.Реалії».

Зазначається, що адвокат Іслям Веліляєв після відвідування в СІЗО Сімферополя Бекірова 18 березня заявив, що стан політв'язня поганий, а співробітники СІЗО на це не реагують.

«Стан поганий. Настрій поганий - хоче тримати голодування. Зараз у нього червоне обличчя. Тиск у нього сьогодні був 160 на 90. Співробітники СІЗО це все прекрасно бачать і розуміють. Вони просто ігнорують. Не переводять його в медчастину, в якій він повинен знаходиться при своєму захворюванні. Колють йому інсулін, а який сенс?», - розповів Веліляєв.

Раніше адвокат заявляв, що Бекірову не допомагає інсулін, який йому призначили після медогляду.

Нагадаємо, стан здоров'я Бекірова надкритичний.

Раніше донька Бекірова заявила, що її батьку в лікарні надають протипоказані йому ліки.

Також повідомлялося, що заарештований у Криму кримськотатарський активіст Едем Бекіров пройшов амбулаторну психолого-психіатричну експертизу.

10 січня окупаційний «суд» у Криму залишив Бекірова під арештом до 11 лютого. На засіданні суду йому стало зле.

Житель Новоолексіївки Херсонської області Едем Бекіров - інвалід I групи, в минулому році він переніс важку операцію на серці. У чоловіка ампутована одна нога, також лікарі діагностували у Бекірова цукровий діабет. Він потребує цілодобової медичної допомоги.

Російські силовики затримали кримськотатарського активіста 12 грудня 2018 року на в'їзді в окупований Крим.

Зазначимо, в анексованому РФ Криму незаконно утримуються 34 громадянина України, на території Росії - 35 українців і 24 захоплених у Керченській протоці моряки.