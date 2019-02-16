Адвокат про стан Бекірова: інсулін не допомагає



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Кримськотатарський активіст Едем Бекіров

Захист планує домогтися вивезення Бекірова в одну з міських лікарень Сімферополя

Кримськотатарському активісту Едему Бекірову, якого в окупованому Криму слідчі РФ звинувачують у незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки, не допомагає призначений після медогляду інсулін.

Про це сайту Крим.Реалії повідомив його адвокат Іслям Веліляєв.

Через те, що йому не допомагає інсулін, у Бекірова зберігається підвищений рівень цукру в крові та з'явились болі в серці.

«Сьогодні я відвідав Едема Бекірова в СІЗО. Він постійно скаржиться на здоров'я. У нього постійно високий тиск і рівень цукру. Це при тому, що йому три рази на день роблять ін'єкцію інсуліну. Раніше, коли він брав таблетовані препарати від цукру, вони йому допомагали - рівень цукру був в межах норми.

Крім того, через те, що йому колють інсулін, у нього з'явилися болі в серці і задишка. Інсулін, як відомо, дає навантаження на серце. Спить він сидячи, так йому легше«, - розповів адвокат.

У зв'язку з цим захист сумнівається в доцільності призначених Бекірова препаратів.

«Виникають обґрунтовані сумніви з приводу доцільності призначеного Бекірову інсуліну. Іншими словами, я роблю висновок - це пустишка. Поясню, як відбувається прийом інсуліну: він підходить до дверей і через «кормушку« (невеликий отвір в двері, через яке ув'язненим дають їжу - ред.) йому колють інсулін«, - підкреслив Веліляєв.

Він заявив, що захист планує домогтися вивезення Бекірова в одну з міських лікарень Сімферополя для повторного медогляду.

«На даний момент його потрібно везти в міську лікарню і робити повторне обстеження в ендокринолога, оскільки рівень цукру бажає бути кращим. За словами співробітників медсанчастини при СІЗО, наступне планове вивезення до лікарні на медичний огляд може бути тільки через три місяці.

Природно, чекати таку кількість часу ми не будемо. Ми будемо щодня писати всілякі скарги і клопотання слідчому і керівництву СІЗО про те, щоб його якомога швидше вивезли в лікарню для огляду«, - додав адвокат.

У Федеральній службі виконання покарань Росії поки не коментували заяву адвоката про стан Бекірова.

Напередодні повідомлялося, що стан здоров'я Бекірова надкритичний.

Раніше повідомлялося, що заарештований у Криму кримськотатарський активіст Едем Бекіров пройшов амбулаторну психолого-психіатричну експертизу.

Нагадаємо, російські силовики затримали на в'їзді в окупований Крим жителя Новоолексіївки Херсонської області кримськотатарського активіста Едема Бекірова. А на засіданні суду йому стало погано. 10 січня окупаційний «суд» у Криму залишив Бекірова під арештом до 11 лютого.

Раніше донька Бекірова заявила, що її батьку в лікарні надають протипоказані йому ліки.