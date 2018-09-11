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    Політв’язень Сущенко написав, що готується до «тривалої подорожі»

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    Політв’язень Сущенко написав, що готується до «тривалої подорожі»

    12 вересня Верховний суд Росії розгляне апеляцію на вирок Сущенка

    У листі у відповідь представникам української діаспори в Латвії від незаконно засудженого в РФ журналіста Романа Сущенка він написав, що робить зарядку і готується до переїзду.

    Про це повідомляє Укрінформ, у розпорядженні якого є копія листа.

    «З пакетів з 1,5-літровими пластиковим пляшками зробив гантелі - розмахую перед собою. Зарядка допомогла округлитися в окремих місцях, з'явився жвавий м'язовий тонус, зникла в'ялість у кінцівках і погані думки. Що дуже тішить, особливо вранці, з першими сонячними променями. Неспішно готую себе до тривалої подорожі і зміни обстановки (етапуванню до місця відбування строку - ред.)», - пише Сущенко.

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    Політв’язень Сущенко написав, що готується до «тривалої подорожі»
    Політв’язень Сущенко написав, що готується до «тривалої подорожі»
    Політв’язень Сущенко написав, що готується до «тривалої подорожі»

    Він також розповів про те, які книги зараз читає, - це листування Івана Франка з українською інтелігенцією і колегами з Польщі, Чехії, Російської імперії. 

    Багато часу Сущенко приділяє малюнкам на папері. Зі Швеції до нього надійшла пропозиція продати один з малюнків - «Маяк Ар-Мен». А другий малюнок, «Руанський собор», безслідно зник, мабуть, у надрах «Пошти Росії».

    Роман Сущенко сердечно подякував українцям Латвії за увагу, підтримку словом і ділом.

    У середу, 12 вересня, Верховний суд Росії розгляне апеляцію на вирок Сущенка. Після того, як він затвердить вирок, почнеться підготовка до етапування до місця відбування строку ув'язнення.

    Як повідомлялося, кореспондента «Укрінформу» у Франції Романа Сущенка, порушуючи міжнародні правила, затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.

    7 жовтня йому пред'явили обвинувачення в шпигунстві. У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР Міноборони це спростували.

    Мосміськсуд 4 червня засудив Сущенка до 12 років колонії суворого режиму. 5 червня була подана скарга на винесений вирок.

     

    Росія ЗМІ суд ФСБ путінський режим політв’язні Роман Сущенко журналіст
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