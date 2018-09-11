Політв’язень Сущенко написав, що готується до «тривалої подорожі»



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12 вересня Верховний суд Росії розгляне апеляцію на вирок Сущенка

У листі у відповідь представникам української діаспори в Латвії від незаконно засудженого в РФ журналіста Романа Сущенка він написав, що робить зарядку і готується до переїзду.

Про це повідомляє Укрінформ, у розпорядженні якого є копія листа.

«З пакетів з 1,5-літровими пластиковим пляшками зробив гантелі - розмахую перед собою. Зарядка допомогла округлитися в окремих місцях, з'явився жвавий м'язовий тонус, зникла в'ялість у кінцівках і погані думки. Що дуже тішить, особливо вранці, з першими сонячними променями. Неспішно готую себе до тривалої подорожі і зміни обстановки (етапуванню до місця відбування строку - ред.)», - пише Сущенко.

Він також розповів про те, які книги зараз читає, - це листування Івана Франка з українською інтелігенцією і колегами з Польщі, Чехії, Російської імперії.

Багато часу Сущенко приділяє малюнкам на папері. Зі Швеції до нього надійшла пропозиція продати один з малюнків - «Маяк Ар-Мен». А другий малюнок, «Руанський собор», безслідно зник, мабуть, у надрах «Пошти Росії».

Роман Сущенко сердечно подякував українцям Латвії за увагу, підтримку словом і ділом.

У середу, 12 вересня, Верховний суд Росії розгляне апеляцію на вирок Сущенка. Після того, як він затвердить вирок, почнеться підготовка до етапування до місця відбування строку ув'язнення.

Як повідомлялося, кореспондента «Укрінформу» у Франції Романа Сущенка, порушуючи міжнародні правила, затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.

7 жовтня йому пред'явили обвинувачення в шпигунстві. У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР Міноборони це спростували.

Мосміськсуд 4 червня засудив Сущенка до 12 років колонії суворого режиму. 5 червня була подана скарга на винесений вирок.