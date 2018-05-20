Політв'язня Балуха у СІЗО в анексованому Криму відвідала російська омбудсмен

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Володимир Балух

Володимир Балух попросив Тетяну Москалькову доробити туалет, що було одразу зроблено

Уповноважена РФ з прав людини Тетяна Москалькова 18 травня відвідала українського політв'язня Володимира Балуха у СІЗО Сімферополя в анексованому Криму.

Омбудсмен запитувала українця про стан його здоров'я, а також про скарги, повідомляє «Кримська правозахисна група».

Зазначається, що після відвідин у камері Балуха розмістили фіранку, що відокремлює туалет від решти приміщення камери.

Водночас уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова також повідомила, що поспілкувалася з Москальковою.

Остання інформація про стан здоров’я Володимира Балуха з її слів така: «Нині це не повне голодування, а харчування за спеціальною схемою. Перебуває в камері з людиною, з якою в Володимира склалися адекватні взаємини. Володимир Балух попросив Тетяну Москалькову доробити туалет, що було одразу зроблено. Виглядає непогано як для людини, яка голодує майже 2 місяці».

Про Узеіра Абдуллаєва Омбудсмен РФ розповіла, що особисто обстежила його ноги. Узеір підтвердив, що зараз почувається значно краще, і додав, що не розуміє причини виникнення загострення. Медичну допомогу таки було надано своєчасно. Сьогодні жодних вимог не висловив. Лікування за необхідності буде продовжено.

Решту інформації Уповноважений РФ пообіцяла систематизувати і викласти більш докладно вже у офіційному листі.

Нагадаємо, декілька днів тому керівництво сімферопольського СІЗО особисто провело обшук у камері засудженого в анексованому Росією Криму українського активіста Володимира Балуха.

Раніше експерт Кримської правозахисної групи Володимир Чекригін повідомив, що співробітники сімферопольського СІЗО погрожують Балуху розправою .

Громадський захисник активіста архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент повідомляв, що Балуха б’ють і чинять на нього психологічний тиск.

Суд в анексованому Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до трьох років і п'яти місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4600 гривень).

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - через прапор України на подвір'ї його будинку.

Нагадаємо, у п’ятницю Порошенко звернувся до українців з нагоди річниці депортації кримських татар.

Також Чубаров розповів, що допоможе Україні повернути Крим.

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