Політв’язня Клиха відправили на лікування у Челябінськ



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Станіслав Клих неодноразово скаржився на сильний біль у серці та нирках

Клих знаходиться на плановому лікуванні в ЛВУ-3

Український політв'язень в Росії Станіслав Клих переведений в Челябінськ на планове лікування. Про це заявила російська правозахисниця Тетяна Щур, повідомляє Укрінформ.

Правозахисниця зазначила, що Клих знаходиться на плановому лікуванні в ЛВУ-3 (лікувально-виправної установи, - ред.) в Челябінську.

«Туди він був направлений з Магнітогорської тюремної психоневрологічної клініки, де він відмовився від лікування. Ставлення в ЛВУ-3 йому минулого разу сподобалося. Але це за контрастом з в'язницею і ОПЛ (Обласна психіатрична лікарня в Магнітогорську - ред.)», - повідомила Щур.

Щур зазначила, що в даний час немає можливості направити до Клиха адвоката правозахисної організації, оскільки той зайнятий іншим процесом на виїзді. Однак, на думку правозахисниці, зараз слушний час, щоб український омбудсмен Людмила Денісова зробила запит свого колеги в РФ і та направила до Клиха представників челябінської Громадської спостережної комісії.

«Тоді отримали б картинку, як було з Кольченком після відвідування УПК», - резюмує Щур.

У січні 2019 року омбудсмен Людмила Денісова оприлюднила нові відомості про стан здоров’я Бекірова та Клиха.

Матір політв'язня Тамара Клих розмовляла з сином телефоном 9 січня. За словами матері, Станіслав поскаржився на сильний біль у серці та нирках. Попри такий стан здоров'я, Клиха повернули з лікарні Челябінська до в'язниці у Верхньоуральську.