Політв'язню Карпюку не доставили посилку, яку дозволяють лише одну на рік



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Верховний суд Чечні (РФ) засудив українця Миколу Карпюка до 22 з половиною років ув'язнення

Адвокат Карпюка розповів, що він підготував 27-кілограмову посилку, що складалася здебільшого з кави, сигарет і чорного шоколаду

До українського політв'язня Миколи Карпюка, якого утримують у російській тюрмі Володимирський централ, не пропустили дозволену одну на рік посилку з продуктами.

Про це повідомив Громадському адвокат політв'язня Олексій Барановський.

«Мій довіритель надіслав лист, в якому повідомив, що не отримав продуктову посилку вагою 27 кг, яку я йому відправив два тижні тому», - розповів адвокат.

За його словами, формальним приводом стала надмірна вага, проте це спірне питання.

«У минулому році в Правила внутрішнього розпорядку виправних установ РФ був внесений ряд змін, одна з яких стосувалася граничної ваги посилок для ув'язнених. Ліміт у 20 кг, який діяв раніше, скасували», - пояснив адвокат.

Барановський розповів, що за погодженням з Карпюком, він підготував 27-кілограмову посилку, що складалася здебільшого з кави, сигарет і чорного шоколаду, при цьому, як наголосив адвокат, його підзахисний погоджував вагу відправлення з чиновниками з керівництва колонії.

«Однак згідно з поштовим трекером, «адресат відмовився від отримання». Адресат у цьому випадку - це Тюрма-2 - «Владимирский централ», де утримують Миколу Карпюка. У листі мій підзахисний прямо не говорить, чому тюремна установа не прийняла для нього посилку, вказуючи лише, що «когось грудна «жаба» занадто душить», - каже адвокат.

Він додав, що відповідно до режиму відбування покарання, Карпюку дозволена лише одна посилка в рік, і ту не хочуть приймати.

У зв'язку з цим Барановський подав скаргу в Управління з відбування покарань у Володимирській області та прокуратуру, що наглядає за тюремними установами.

Нагадаємо, 26 травня 2016 року Верховний суд Чечні (РФ) засудив українців Миколу Карпюка та Станіслава Клиха до 22,5 і 20 років ув'язнення відповідно. За версією російського слідства, Клих і Карпюк були членами організації УНА-УНСО і наприкінці 1994 - початку 1995 років воювали проти російських федеральних сил у складі збройних формувань самопроголошеної республіки Ічкерія. Обидва заперечують всі обвинувачення.