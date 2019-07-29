Пес Джессі із захопленого Росією буксиру «Яни Капу» повернувся додому (фото)



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Джессі на момент захоплення росіянами українських моряків був на буксирі «Яни Капу» Фото: Facebook Олександра Єфименко

Собака після арешту моряків перебував у Керчі із прикордонниками, а тепер його відвезли в Херсонську область

Собаку Джессі, який був захоплений разом з 24 військовополоненими українськими моряками в Керченській протоці, сьогодні повернули додому.

Про це 29 липня написав у Facebook адвокат Микола Полозов.

«Про собаку практично відразу після зустрічі з нашими адвокатами повідомили моряки - члени екіпажу буксира «Яни Капу», попросили його знайти і постаратися повернути додому. Кілька місяців пішло на його пошуки і досягнення домовленостей з СУ ФСБ і керченськими прикордонниками, які залишили його у себе. Було зовсім непросто. Але прохання моряків вдалося виконати», - розповів адвокат.

Собака після арешту моряків перебував у Керчі із прикордонниками, а тепер його відвезли в Херсонську область.

Як відомо, 17 липня суд в Москві продовжив арешт усім 24 українським морякам.



Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін заявив журналістам, що Росія і Україна обговорюють питання обміну захоплених в Керченській протоці українських моряків.



15 липня в Києві пройшла зустріч омбудсменів Людмили Денісової і Тетяни Москалькової, на якій вони обговорили механізм взаємного звільнення громадян двох країн.



Представнику ФСБ РФ передали клопотання про особисте зобов'язання уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової щодо 24 українських військовополонених моряків, які утримуються в СІЗО Москви.